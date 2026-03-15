Expoagro: Productores Hallan Tasas de Financiamiento Favorables

La experta en finanzas agrícolas, Mónica Ortolani, analizó el impacto de las recientes líneas de crédito y la digitalización en el financiamiento del sector agropecuario durante su aparición en Canal E. Con la reintroducción del leasing, los productores ven un nuevo horizonte de posibilidades.

Durante la muestra de Expoagro, Ortolani destacó el optimismo del sector, mencionando que los productores están «muy contentos y también muy esperanzados porque vuelve el crédito para inversión». Aseguró que, a diferencia de años pasados, ahora el financiamiento disponible es más amplio y variado: «Antes, el rango de créditos que podían obtener no superaba los 24 a 36 meses«.

Las Claves del Optimismo en el Sector Agropecuario

La especialista identificó tres elementos fundamentales que contribuyen a esta renovación de expectativas. «En esta expo, se destacan tres aspectos: el plazo, la digitalización y tasas más favorables«, explicó.

Respecto a las condiciones financieras, Ortolani informó que las tasas comienzan desde «0% en dólares» y «16% en pesos», lo que permite a los productores replantear su planificación productiva. «El productor se siente renovado, ya puede apoyarse en financiamiento con plazos más amigables para invertir», añadió.

Ventajas del Acceso a Créditos Ampliados

La especialista subrayó la relevancia de los plazos más largos, que pueden extenderse hasta «60 meses«. En este contexto, afirmó: «Esto proporciona un respiro significativo y permite una visión a largo plazo, facilitando la planificación productiva».

Ortolani también destacó que el nuevo marco invita a los productores a adaptar su gestión empresarial. «En países normales, el financiamiento debe servir para potenciar la actividad productiva«, comparando con la situación anterior, donde los créditos eran utilizados por conveniencia. «La inflación y la devaluación diluían su impacto, pero ahora se requiere un enfoque más profesional y estable», concluyó.