Petróleo se aproxima a los u$s 100: Fin de semana marcado por la tensión

La incertidumbre persiste en los mercados globales a medida que el petróleo oscila en medio de tensiones internacionales. ¿Cómo afectará esto la economía mundial?

La Montaña Rusa del Petróleo

El crudo entra en esta semana en una fase crítica, tras haber superado los USD 100 por barril el jueves. Este viernes 13 de marzo, aunque se observa una ligera baja, el contexto permanece complejo debido a la guerra en Medio Oriente y la posible interrupción prolongada de la oferta global. Según reportes, el Brent descendió un 1,07% hasta USD 99,39, mientras que el WTI cayó un 1,77% a USD 94,04.

El Impacto de la Escalada de Precios

A pesar de la baja, las cifras recientes han dejado una huella difícil de borrar. El Brent llegó a alcanzar USD 119,50, el máximo desde 2022. Expertos de Goldman Sachs han ajustado sus previsiones, anticipando que el precio promedio podría superar los USD 100 en marzo, señalando un escenario de conflicto prolongado.

Ormuz: El Epicentro de la Crisis

La situación en el estrecho de Ormuz, por donde transitan 20 millones de barriles diarios, se ha vuelto crítica. Los recientes ataques iraníes han paralizado en gran medida el tráfico marítimo y la Agencia Internacional de Energía advirtió sobre la mayor interrupción de suministro en la historia petrolera, con una caída estimada de 8 millones de barriles diarios para marzo.

Respuestas Internas y Emergentes

En un esfuerzo por mitigar el impacto, los países de la AIE han decidido liberar 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, la mayor intervención coordinada hasta ahora. Sin embargo, esta medida podría no ser suficiente si el conflicto se extiende.

El Efecto en la Inflación Global

La escalada del crudo ya está generando temores sobre un posible shock inflacionario a nivel mundial, lo que ha fortalecido al dólar como refugio. Además, varios países han comenzado a implementar medidas de emergencia, como la reducción temporal de impuestos sobre combustibles y restricciones a la venta de ciertos productos.

Un Respiro para los Mercados Financieros

A pesar de la inestabilidad, algunos índices de Wall Street abrieron en verde, con leves recuperaciones en Europa. Las autoridades estadounidenses han decidido flexibilizar temporalmente ciertas restricciones sobre el petróleo ruso, buscando estabilizar el entorno energético.

La Mirada hacia el Futuro

Con el precio del petróleo aún por debajo de los USD 100, la atención está centrada en la posibilidad de que esta crisis energética derive en un nuevo shock inflacionario. La incertidumbre sigue siendo alta, y los mercados continúan monitoreando el conflicto, navegando entre el alivio temporal y la preocupación por el futuro.