Pentágono Identifica a Seis Soldados Estadounidenses Muertos en Accidente Aéreo en Irak

Un día después de un devastador accidente, el Pentágono ha revelado la identidad de los seis valientes soldados que perdieron la vida en un siniestro aéreo ocurrido en Irak.

Los Héroes Caídos

El sábado, el Pentágono identificó a los miembros de la tripulación como el Mayor John “Alex” Klinner, de 33 años, de Auburn, Alabama; la Capitán Ariana Savino, de 31 años, de Covington, Washington; el Sargento Técnico Ashley Pruitt, de 34 años, de Bardstown, Kentucky; el Capitán Seth Koval, de 38 años, de Mooresville, Indiana; el Capitán Curtis Angst, de 30 años, de Wilmington, Ohio; y el Sargento Técnico Tyler Simmons, de 28 años, de Columbus, Ohio.

Recuerdos y Luto

La familia de Klinner, quien recientemente fue ascendido a mayor y llevaba menos de una semana desplegado, expresó su profundo dolor. Su cuñado, James Harrill, comentó: “Era un extraordinario padre y amaba a su familia por encima de todo.” Clinner deja tres hijos pequeños: gemelos de siete meses y un niño de dos años. “La tristeza es inmensa, pero también lo es el orgullo por su servicio”, añadió Harrill.

El Impacto Emocional en la Comunidad

La familia de Simmons, por su parte, describió su sonrisa: “Podía iluminar cualquier habitación. Su ausencia deja un vacío en nuestros corazones que nunca se podrá llenar.” El 121° ala de reabastecimiento aéreo de la Guardia Nacional de Ohio lamentó la pérdida de estos valientes miembros, recordando su contribución invaluable al país.

Causas del Accidente

El Pentágono ha confirmado que el accidente del KC-135 Stratotanker no fue resultado de fuego hostil. Según informes, la colisión ocurrió en el oeste de Irak tras un incidente no especificado entre dos aeronaves en “espacio aéreo amigo”. El otro avión involucrado logró aterrizar sin problemas en Israel.

Las Secuelas del Accidente

Este triste episodio eleva la cifra de soldados estadounidenses fallecidos en la Operación Epic Fury a al menos 13. Hasta la fecha, unos 140 soldados han resultado heridos, de los cuales ocho han sufrido lesiones graves. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, se refirió a la tripulación como héroes, recordando que “la guerra es caótica y difícil”.

La Historia del KC-135

Este modelo de avión, utilizado para el reabastecimiento en vuelo, tiene más de 60 años de servicio y es conocido en el ámbito civil como el Boeing 707. A pesar de su larga trayectoria, ha sido implicado en varios accidentes fatales, el más reciente en 2013. Aunque su principal función es reabastecer combustible, también puede ser utilizado para el transporte de personal herido o misiones de vigilancia.

¿Por qué sin Paracaídas?

A medida que emergen los detalles del accidente, surgen preguntas sobre la ausencia de paracaídas en el avión. En un comunicado anterior, la Fuerza Aérea mencionó que, por razones de seguridad, se decidió retirar los paracaídas de las aeronaves, considerando que la posibilidad de necesitar uno era extremadamente baja.