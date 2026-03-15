Dólar mayorista se acerca a $1.400 en medio de incertidumbre global

En un entorno de cautela internacional y una inflación que sigue en aumento, el dólar en el mercado mayorista alcanza los $1.400, dejando a muchos expectantes por lo que seguirá sucediendo.

Precios del Dólar: Últimos Movimientos en el Mercado

El dólar aumentó en el segmento mayorista, marcando un pico de $1.400 antes de cerrar en $1.397,50. Este incremento responde en parte a la publicación del índice de inflación, que según el Indec, alcanzó un 2,9% en marzo.

En el mercado de futuros, los contratos muestran un aumento de hasta 0,3%, con proyecciones que sitúan el dólar en $1.417 para finales de este mes. Por su parte, el dólar minorista se comercializa a $1.420 en el Banco Nación, mientras que el dólar turista escaló hasta $1.839,50, incluyendo el recargo del 30% correspondiente al Impuesto a las Ganancias.

Mercados Paralelos: Continúa la Tendencia Alcista

En el mercado paralelo, los dólares también siguen en ascenso:

MEP: sube 0,16% hasta $1.416,12

Contado con liquidación (CCL): alcanza $1.461,39 (aumento del 0,5%)

Dólar blue: se sitúa en $1.420 (+0,35%)

Intervenciones del Banco Central y el Impacto en las Reservas

El Banco Central de Argentina sigue interviniendo activamente en el mercado cambiario. Durante la última jornada, adquirió u$s86 millones en el Mercado Libre de Cambios, sumando un total de u$s3.206 millones desde enero de 2026.

Estas intervenciones se realizan con la intención de mantener la estabilidad cambiaria y prevenir la volatilidad, aunque superaron el 5% del volumen operado originalmente previsto. A pesar de esto, las reservas brutas experimentaron un descenso de u$s272 millones, ubicándose en u$s45.771 millones, afectadas principalmente por la caída en el precio del oro, generando alteraciones en la situación financiera del organismo.

Proyecciones de Economistas para el Dólar y la Inflación

En un clima de incertidumbre global, el precio del dólar se convierte en un factor crucial para la inflación en Argentina. Un informe reciente de FocusEconomics, que recopila proyecciones de 44 economistas, estima que el dólar mayorista se situará en $1.713 hacia finales de año, lo que representa una baja en comparación con estimaciones anteriores.

En lo que va de marzo, el precio del dólar ha mantenido una estabilidad «neutra», con una caída acumulada del 4% en 2026. Los analistas sostienen que la economía argentina se mantiene relativamente aislada de las repercusiones del conflicto en Irán y que la disminución de la demanda de dólares, junto con un aumento en las exportaciones, ayuda a calmar el mercado.

Sin embargo, se prevé que el tipo de cambio avance por debajo de la tasa de inflación. A pesar de un aumento reciente en la inflación, se espera que esta disminuya hacia fin de año, ayudada por una depreciación de la moneda más moderada y un mercado más competitivo. Según las proyecciones, se anticipa un aumento promedio del 27% en los precios al consumidor a lo largo de 2026.