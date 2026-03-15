EN VIVO: El Ejército israelí informa sobre nuevos ataques de Irán en su territorio.

Conflicto Irán-Israel: Misiles y Alertas en Medio Oriente

Las tensiones en Medio Oriente se intensifican con recientes lanzamientos de misiles desde Irán. Israel activa sus sistemas de defensa en respuesta a la creciente amenaza.

Estados Unidos Responde a la Amenaza El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció operaciones militares en Irán, destacando la destrucción de bases estratégicas en la isla de Kharg, crucial para la red petrolera iraní. En un claro mensaje, Trump advirtió que la infraestructura petrolera podría ser el próximo blanco si las agresiones persisten en el estrecho de Ormuz. Despliegue Militar Adicional Un portavoz del gobierno estadounidense informó sobre el envío de 2.500 marines y un buque de asalto anfibio a Medio Oriente, en el marco de la escalada militar entre EE.UU., Israel y la República Islámica. Irán Responde con Bombardeos Irán no se quedó atrás y ha intensificado los bombardeos contra Israel y varios países árabes del Golfo. Meanwhile, los aviones de combate de Estados Unidos e Israel han realizado ataques contra instalaciones en Teherán y otras ciudades iraníes.

Crisis Humanitaria en Líbano La situación en Líbano empeora debido a la violencia, con casi 850.000 desplazados causados por ataques israelíes dirigidos a militantes de Hezbollah. La falta de tregua es una constante en medio de la crisis.

Nuevas Alertas de Seguridad en Israel Las Fuerzas de Defensa de Israel han activado sistemas de alerta tras detectar misiles lanzados desde Irán. El Comando del Frente Interno ha instado a la población a seguir directrices estrictas para asegurar su seguridad. Instrucciones a la Población Los ciudadanos deben buscar refugio en áreas protegidas y permanecer allí hasta recibir nuevas instrucciones. Las medidas de seguridad son vitales en este contexto de inestabilidad regional.

Operación Furia Épica: Ataques Nocturnos de EE.UU. El Comando Central de EE.UU. informó de un despegue de un bombardero B-52, en una misión nocturna contra Irán, en el contexto de la operación denominada «Furia Épica».

Intercepciones en el Golfo Pérsico Las naciones del Golfo han reportado múltiples intercepciones de misiles y drones iraníes. En Emiratos Árabes Unidos, se confirmaron al menos nueve misiles y 33 drones interceptados. Arabia Saudita y Qatar también reportaron incidentes similares en sus territorios.

Desgracias en Israel: Nuevos Ataques y Heridos Tel Aviv se ha visto sacudida por la activación de sirenas debido a nuevos ataques iraníes. Reportes informan de al menos dos personas heridas, consecuencia de los fragmentos de misiles en Holon, mostrando el impacto directo de la escalada de violencia.

Reacciones de Irán y Estados Unidos El régimen iraní ha acusado a EE.UU. y a Israel de utilizar tecnología de drones para incriminar a Teherán por ataques recientes. La situación sigue siendo tensa, con ambos lados intercambiando acusaciones mientras el conflicto se intensifica.