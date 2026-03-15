“Menos nacimientos: niños más deseados”

Mario Sebastiani, un referente en la obstetricia argentina, reflexiona sobre la drástica reducción en los nacimientos en el país y las implicancias de esta tendencia en la sociedad actual.

Mario Sebastiani, destacado obstetra y profesor, cumple 75 años, pero su labor en el Hospital Italiano de Buenos Aires sigue siendo activa. A diario, recibe a parejas que depositan su confianza en su vasta experiencia.

Un Trayecto Profesional Impresionante

Con una carrera que abarca alrededor de catorce mil partos, Sebastiani no solo se ha dedicado al nacimiento de miles de bebés, sino que ha cultivado otros intereses. Es profesor de Tocoginecología, fundador del Comité de Bioética Asistencial y autor de trece libros, el más reciente titulado “La caída de la natalidad: lo bueno y lo malo”.

El Premiando Compromiso Social

En 2023, recibió el Premio Konex por su impacto en la salud pública, destacando su enfoque en la autonomía y el consentimiento informado en la atención médica. Además, ha sido instrumental en debates legislativos, incluyendo la Ley de Anticoncepción Voluntaria y una controversial propuesta de muerte asistida.

La Alarma de la Caída en la Natalidad

Según Sebastiani, la natalidad en Argentina ha sufrido un descenso drástico: de 760 mil partos anuales hace una década, hoy solo hay 400 mil. Describió días en hospitales donde no nacen bebés, lo que refleja un cambio significativo en la dinámica familiar.

Un Cambio de Perspectiva

Este fenómeno genera preocupación, ya que a menudo las personas asocian la baja natalidad con problemas sociales. Sin embargo, Sebastiani enfatiza que la mayoría de los bebés que nacen hoy son deseados. «Los entornos familiares son más responsables y capaces de atender el crecimiento saludable de los niños», afirma.

Factores Sociales que Impactan

Entre las razones detrás de esta tendencia, se destaca que las mujeres ya no se sienten presionadas a tener hijos. Muchas valoran su independencia y carrera profesional, contribuyendo a una nueva percepción social que favorece tener hijos como un proyecto personal en lugar de un mandato biológico.

Desmitificando el Aborto y su Impacto

Contrario a las creencias populares, la legalización del aborto no ha aumentado la incidencia de abortos como método de planificación familiar. De hecho, los abortos han disminuido a la mitad, lo que indica que la responsabilidad en la planificación familiar ha crecido.

La Maternidad Postergada

Sebastiani observa que las mujeres ahora suelen ser madres a una edad promedio de 35 años. Esto plantea desafíos para el embarazo, aunque la medicina ha respondido con avances en fertilización asistida.

Una Oportunidad para Invertir en el Futuro

El especialista también subraya que menos nacimientos podrían traducirse en una mejor inversión en educación, salud y bienestar infantil. «Cuando hay menos niños, hay más recursos por cada uno, lo que posibilita una mejor calidad de vida», señala.

Reformas Necesarias en el Sistema de Salud

Para abordar los cambios demográficos, Sebastiani propone revisiones en la formación médica. Hay una carencia notable de profesionales en geriatría y pediatría, lo que exige una adaptación al enfoque de atención personalizada hacia la población mayor.

Reflexiones sobre la Longevidad y la Dignidad

Abordando el tema del final de la vida, Sebastiani, especialista en bioética, aboga por que las personas tengan el derecho a decidir sobre sus vidas en la vejez. Es fundamental abordar el desafío del “cansancio vital” en una sociedad que necesita debatir sobre estos temas delicados con libertad y comprensión.