De Loredo confirma su candidatura para 2027 y sugiere una interna en la oposición

El exdiputado nacional Rodrigo de Loredo desafía las convenciones políticas cordobesas. Este sábado, en un ambiente festivo que combinó música electrónica y un estilo más cercano a un recital que a un acto político, dio a conocer su intención de postularse para la gobernación.

Un Encuentro Diferente

En el Quality de Córdoba, De Loredo rompió con los moldes tradicionales al presentarse como un DJ al inicio del evento, creando un ambiente que quiso atraer a jóvenes e independientes. Su mensaje, cargado de críticas al actual gobierno peronista, resonó con frases contundentes como «Fin de ciclo del PJ» y «una Córdoba rota», que generaron fuertes reacciones entre los presentes.

El Apoyo de la Dirigencia Radical

A pesar de presentarse como una convocatoria abierta, la notable asistencia de líderes de la Unión Cívica Radical (UCR) no pasó desapercibida. Estuvieron presentes figuras clave como Marcos Ferrer, presidente del partido, y más de setenta intendentes, lo que evidenció un respaldo significativo de la estructura partidaria hacia De Loredo.

Un Diagnóstico Crítico sobre el Peronismo

De Loredo abordó los problemas que enfrenta la provincia, señalando un «deterioro social» que requiere un cambio urgente. En su discurso, comparó el estado actual de Córdoba con la situación de otras provincias menos favorecidas, enfatizando la necesidad de un cambio en la administración.

Construir un Frente Amplio

Su propuesta más destacada fue la creación de un frente opositor amplio y la promoción de una interna abierta para elegir a los candidatos. De Loredo considera que esta competencia interna fortalecería la legitimidad democrática y permitiría a la oposición unirse contra el peronismo.

El Poder del No: Una Filosofía de Confrontación

Refiriéndose al «poder del no», un concepto de Friedrich Nietzsche, De Loredo advirtió sobre las tácticas del oficialismo para dividir a la oposición. Apuntó a la importancia de mantener una posición firme contra las maniobras políticas que pueden desdibujar la identidad de la oposición y el riesgo de acuerdos que diluyan sus propuestas.

La Visión de una Nueva Córdoba

En su visión para el futuro, De Loredo propuso construir una «Nueva Córdoba» que se enfoque en el desarrollo industrial, logístico y tecnológico, aprovechando las oportunidades en sectores estratégicos como la minería y la energía. Hizo un llamado a establecer lazos con otras provincias cordilleranas para potenciar esta agenda de crecimiento.

Un Cierre Con Impacto

El evento marcó un punto de inflexión en su carrera política, reafirmando que está preparado para competir por la gobernación. Con un mensaje claro y un llamado a la unidad en la oposición, De Loredo se posiciona como un contendiente serio en la próxima carrera electoral por Córdoba.