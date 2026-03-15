ADR Argentinos a la Baja y Aumento del Riesgo País por Conflicto en Medio Oriente

La escalada del precio del petróleo a más de $100 por barril ha generado un impacto negativo en los mercados financieros de todo el mundo, arrastrando consigo acciones y bonos argentinos.

La reciente alza en el precio del petróleo ha desatado una ola de ventas, afectando especialmente a los mercados argentinos. En medio de tensiones en el Medio Oriente, los bonos y acciones argentinas que cotizan en Nueva York están experimentando retrocesos significativos.

La crisis energética como disparador

El aumento en el precio del crudo se origina en la creciente inestabilidad en el Golfo Pérsico, donde ataques a petroleros y la amenaza de cierre del estrecho de Ormuz han reavivado temores inflacionarios a nivel global. Este escenario ha llevado el riesgo país argentino a alcanzar los 561 puntos básicos, mientras que los ADR de empresas locales sufrieron pérdidas de hasta un 5,1% en Wall Street.

Expectativa sobre la inflación en Argentina

En medio de este contexto complicado, la jornada también está marcada por la expectativa del dato de inflación que publicará el INDEC. Este indicador será crucial para evaluar el rumbo del programa económico del país en un entorno internacional inestable.

El impacto en el mercado local y en Wall Street

La Bolsas porteña no escapa a la tendencia negativa, con el índice S&P Merval descendiendo un 0,9% en términos de pesos. El sector financiero lidera las caídas, con instituciones como BBVA, Banco Supervielle y Grupo Financiero Galicia mostrando retrocesos significativos.

En Nueva York, las acciones de compañías argentinas, como Banco Macro y Telecom, han comenzado la jornada con caídas notables, reflejando el clima de incertidumbre global.

Reacciones a la escalada en el precio del petróleo

La escalada del petróleo no solo ha afectado a mercados emergentes como el argentino, sino que también ha impactado fuertemente en Wall Street. Los principales índices, como el S&P 500 y el Nasdaq, han reportado caídas cercanas al 1,26% y al 1,66%, respectivamente. Las compañías más sensibles a los precios del combustible, como las aerolíneas, han sentido particularmente este impacto negativo.

Las empresas energéticas, a la espera de beneficios

A pesar del panorama desalentador, algunas empresas energéticas como Occidental Petroleum y ConocoPhillips han visto un avance en sus acciones, beneficiándose de los precios elevados del crudo.

El nerviosismo se expande en los mercados internacionales

Los efectos del conflicto en el Medio Oriente no se limitan a América. Europa y Asia también están sintiendo las repercusiones. El índice Euro Stoxx 50 ha caído alrededor de 1,45%, con pérdidas generalizadas en las plazas londinense y asiáticas. El panorama es desalentador en todos los continentes, lo que evidencia la magnitud de la crisis energética actual.

Los inversores están liquidando posiciones en activos riesgosos, buscando refugio mientras evalúan el impacto potencial de un petróleo que pueda mantenerse por encima de los $100 por barril en un futuro cercano.