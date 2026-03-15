Agustín Salvia: ‘La pobreza sigue en aumento’

Las recientes declaraciones de Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, lanzan una nueva alerta sobre el aumento de la pobreza en el país, sugiriendo que las cifras oficiales no reflejan la dura realidad social.

Después de la publicación del índice de inflación correspondiente a febrero, que marcó un aumento del 2,9%, Salvia indicó que la pobreza sigue en ascenso, destacando que los datos de INDEC podrían no mostrar el verdadero panorama de la situación. «Se está utilizando una base de parámetros muy antiguos, lo que resulta en cifras engañosas», expresó en su intervención en Modo Fontevecchia por Net TV y Radio Perfil.

Las Fallas en los Indicadores Oficiales

A pesar de que se espera que el informe semestral de INDEC presente una reducción en los niveles de pobreza, Salvia advirtió que se están empleando índices de 2004, lo cual podría distorsionar la interpretación actual de la situación. «Aun cuando el informe indique una disminución, en realidad es probable que lo que estamos midiendo sea un efecto de la metodología obsoleta», aseguró.

Desgaste de la Clase Media y Cambios Estructurales

Salvia destacó que el deterioro de la clase media es evidente. «La canasta básica alimentaria ha aumentado un 37% interanualmente, un golpe que impacta directamente en el poder adquisitivo de las familias argentinas», informó. El crecimiento de precios en sectores esenciales como vivienda y alimentos está causando un impacto desproporcionado, creando un entorno en el que la pobreza podría estar subestimada.

Análisis de la Inflación y su Impacto

Aún cuando la canasta básica total mostró un incremento del 2,7% en febrero, cifras como la de la canasta alimentaria están por encima de este promedio, lo que plantea interrogantes sobre la lógica detrás de estos índices. «Si los rubros fundamentales están aumentando, ¿por qué la canasta básica total no refleja eso?», cuestionó Salvia.

Un Futuro Incierto

El desafío para el gobierno será presentar estos datos en un contexto que no mienta sobre el incremento de la pobreza, ya que la tendencia podría indicar un aumento en lugar de la prometida disminución. «Lo crucial no es solo si el segundo semestre de 2025 muestra valores inferiores al segundo semestre de 2024, sino también cómo se compara con el primer semestre del mismo año», comentó Salvia.

A medida que el país navega por un momento de inestabilidad económica, la falta de datos precisos dificulta la comprensión de la magnitud de la crisis social. Las estadísticas actuales no reflejan la verdadera lucha de la clase media, que se siente cada vez más asfixiada en este contexto.