Alimentos y bebidas suben un 2,7% en la primera mitad de marzo

En la segunda semana de febrero de 2026, los precios de alimentos y bebidas en Argentina registraron un aumento del 1,1%, según un informe privado de la consultora Labour, Capital & Growth (LCG). Este incremento se traduce en una inflación acumulada del 2,7% en lo que va del mes.

El seguimiento de precios se realiza de manera semanal mediante un análisis de las variaciones en ocho mil productos de cinco supermercados en la Ciudad de Buenos Aires. El último informe también destaca que, en las últimas cuatro semanas, se ha observado una desaceleración en la inflación mensual promedio, que se sitúa en el 3,7%.

La inflación no cede y volvió a marcar 2,9% en febrero, según el INDEC

Aumentos en Productos Esenciales

Los productos que más incrementaron su precio esta semana son:

Carnes: +1,9%

+1,9% Productos lácteos y huevos: +1,8%

+1,8% Verduras: +1,0%

+1,0% Aceites y frutas: +0,7%

+0,7% Bebidas e infusiones: +0,5%

+0,5% Comidas listas para llevar: +0,5%

+0,5% Azúcar, miel, y dulces: +0,2%

+0,2% Productos de panificación, cereales y pastas: +0,2%

En contraste, el rubro de “Condimentos y otros productos alimenticios” experimentó una caída del 0,5%. El informe de LCG indica que aproximadamente el 75% de la inflación de esta semana se debe a los aumentos en carnes y lácteos, que en conjunto contribuyeron con 1,1 puntos porcentuales a la inflación total.

Suba de Precios en la Primera Semana de Marzo

En un análisis de precios minoristas realizado por Eco Go, se reportó un incremento del 1,8% en los precios de los alimentos durante la primera semana de marzo. Los alimentos consumidos en el hogar aumentaron un 0,4%, mientras que los que se consumen fuera del hogar tuvieron un incremento del 0,9%. Se prevé que la inflación de alimentos para marzo se sitúe alrededor del 2%.

Desde Eco Go, se proyecta que la inflación general será de aproximadamente 2,5% mensual, aunque esta cifra es preliminar y podría variar. Este aumento está impulsado en parte por factores estacionales relacionados con el inicio del ciclo escolar y ajustes de tarifas en servicios como electricidad y agua.

Análisis del INDEC

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) también compartió su última medición, revelando un aumento del 2,9% en el índice general de precios durante febrero. Es importante destacar que en el rubro de “Alimentos y bebidas no alcohólicas” el incremento fue incluso mayor, alcanzando un 3,3%.

Para no ser pobre, una familia necesitó $1.397.000 según el INDEC

Los productos que más aumentaron de precio incluyen:

Pollo entero (kg): +10,2%

+10,2% Paleta (kg): +8,1%

+8,1% Cuadril y Nalga (kg): +8%

En contraste, algunos productos como el tomate redondo y el limón mostraron caídas en sus precios, con descensos de hasta el 22,2% y el 16,9%, respectivamente.