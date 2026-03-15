Potencial de una Inversión de $1 Millón en una Acción Energética Clave

La empresa Transportadora Gas del Norte ha captado la atención del mercado argentino tras presentar un balance que, aunque mostró algunas áreas de desaceleración, destaca su sólida generación de caja y un panorama financiero optimista que permite remunerar a los accionistas.

Medida de Crecimiento y Estabilidad Financiera

Transportadora Gas del Norte (TGNO4) acaba de presentar resultados anuales que han despertado el interés de los analistas. A pesar de algunas cifras que quedaron por debajo de las expectativas del mercado, la compañía finalizó 2025 con una posición financiera robusta, lo que ha llevado a la firma Allaria a reiterar su recomendación de compra y un precio objetivo de $8.100 para fines de 2026.

Resultados Trimestrales que Impresionan

Durante el cuarto trimestre de 2025, TGNO4 reportó una ganancia de $45.845 millones, superior a los $38.118 millones del año anterior y por encima de la expectativa de $42.326 millones del mercado. Las ventas también mostraron un aumento del 4,4% interanual, alcanzando $145.768 millones, impulsadas por ajustes de tarifas y la puesta en marcha de la RTI desde mayo de 2025.

Aumento del EBITDA y Costos de Mantenimiento

El EBITDA alcanzó $66.231 millones, con un margen del 45%, aunque esta cifra estuvo por debajo de la proyección de Allaria. Los costos de mantenimiento fueron mayores a los anticipados, una tendencia que muchos analistas atribuyen a factores estacionales en el cuarto trimestre.

Desempeño en Exportaciones

A pesar de una caída del 2,5% interanual en los despachos de gas, que se situaron en 5.663 millones de m3, las exportaciones experimentaron un notable aumento del 103% interanual, alcanzando 529 millones de m3.

Un Cierre Anual Prometedor

Mirando el año completo, las ventas de 2025 crecieron un 20%, totalizando $600.594 millones, y el EBITDA se elevó un 33%, llegando a $323.893 millones. A pesar de un crecimiento de solo 1,4% en los despachos de gas, las exportaciones también indicaron un fuerte rendimiento al subir un 23%.

Flujo de Caja y Dividendos

Al 31 de diciembre de 2025, TGNO4 reportó un flujo de fondos libre de $355.000 millones tras un capex de $91.000 millones. Con una deuda financiera de solo $16.194 millones, la empresa se posiciona favorablemente para continuar distribuyendo dividendos, totalizando $283.029 millones en 2025, con expectativas de nuevos pagos en 2026.

Potencial de Inversión Atractivo

Allaria mantiene su recomendación de compra, sugiriendo que los inversores podrían obtener un retorno total estimado del 90,9%, considerando tanto la apreciación de la acción como los dividendos. Con un precio actual de $4.392, el objetivo de $8.100 representa un potencial de ganancia del 84,4%.

Perspectivas para 2026 y Más Allá

Los primeros meses de 2026 traen más buenos presagios para TGNO4. La compañía ha cobrando un saldo de $40 millones de un juicio con Metrogas Chile y otros $47,5 millones de YPF. No obstante, se espera un aumento en el impuesto a las ganancias, lo que puede afectar temporalmente la rentabilidad.

Una Opción Sólida para Inversores

Aquellos que buscan acciones en el sector energético con perfil defensivo deberían considerar TGNO4 por su negocio regulado, baja deuda y capacidad de distribuir dividendos. La empresa presenta una combinación de características muy valoradas en un contexto de mercado volátil, donde la solidez financiera es primordial.