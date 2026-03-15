Santiago Viola asume como representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura

El martes, Santiago Viola asumirá como el nuevo secretario de Justicia ante la Corte Suprema, posición clave en el Consejo de la Magistratura que ocupará tras la salida de Sebastián Amerio, una figura cercana al asesor presidencial Santiago Caputo.

Este cargo es fundamental, dado que será responsable de proponer candidatos a jueces para cubrir más de 300 vacantes en la justicia nacional y federal en Argentina.

Un Asesor Clave en el Gabinete

Viola, quien ha sido el principal asesor legal de Karina Milei, tuvo un papel crucial en la designación de Juan Bautista Mahiques como sucesor de Mariano Cuneo Libarona.

Vínculos Profesionales Sólidos

Un conocido del nuevo ministro de Justicia menciona que Viola y Mahiques tienen una larga relación profesional, destacando su interacción en el juzgado federal de Ariel Lijo, donde coincidieron laboralmente.

Trayectoria Familiar y Profesional

Con solo 37 años, Viola ha construido una sólida red de contactos en el ámbito judicial, apoyado por su madre, la abogada Claudia Balbín, quien mantiene una estrecha relación con la jueza María Romilda Servini de Cubría.

Controversias en el Pasado

En 2016, Viola defendió a los hijos del empresario Lázaro Báez en un caso de lavado de dinero, aunque en 2017 renunció a su defensa «por motivos personales».

En 2019, enfrentó un proceso legal por presuntamente instigar un falso testimonio contra el juez Sebastián Casanello, aunque la Cámara de Casación Penal revocó el procesamiento y lo sobreseyó en mayo de 2021.