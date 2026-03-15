¡Franco Colapinto en Vivo en el Gran Premio de China de Fórmula 1!

La adrenalina aumenta a medida que se acerca el momento de la carrera en China, con un emocionante orden de salida que ya ha sido confirmado para los pilotos de Fórmula 1.

La clasificación ha dejado a los fanáticos con ganas de más, especialmente con Kimi Antonelli en la pole position. Aquí te presentamos todos los detalles del emocionante orden de partida que se vivirá en la pista.

Orden de Salida para la Carrera en China

Cuando se apaguen los semáforos, los pilotos estarán listos para tomar la delantera. El orden de partida se presenta de la siguiente manera:

Los 10 Primeros Lugares

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. George Russell (Mercedes)

3. Lewis Hamilton (Ferrari)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Oscar Piastri (McLaren)

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. Max Verstappen (Red Bull)

9. Isack Hadjar (Red Bull)

10. Oliver Bearman (Haas)

Las Posiciones de los Otros Pilotos

11. Nico Hülkenberg (Audi)

12. Franco Colapinto (Alpine)

13. Esteban Ocon (Haas)

14. Liam Lawson (Racing Bulls)

15. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

16. Gabriel Bortoleto (Audi)

17. Carlos Sainz (Williams)

18. Alex Albon (Williams)

19. Fernando Alonso (Aston Martin)

20. Valtteri Bottas (Cadillac)

21. Lance Stroll (Aston Martin)

22. Sergio Pérez (Cadillac)

Colapinto en la Carrera

Franco Colapinto, quien se encuentra en la posición 12, saldrá cinco lugares detrás de su compañero Pierre Gasly. Todos los ojos estarán puestos en la estrategia que empleará durante la competencia para avanzar en el ranking.

Sin duda, el arranque de esta carrera será de alta intensidad. Los pilotos se preparan para un gran desafío en la pista china, donde la velocidad y la habilidad estarán en el centro de atención.