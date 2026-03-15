Explosión daña escuela judía en Ámsterdam; el alcalde confirma que no hay heridos

Una explosión en una escuela judía en Ámsterdam ha conmocionado a la comunidad, provocando una rápida respuesta de las autoridades y generando fuertes declaraciones de líderes locales y nacionales.

Rápida Reacción de las Autoridades

La explosión, que ocurrió en la noche del sábado, dañó la pared exterior del centro educativo. Afortunadamente, no se reportaron heridos, gracias a la rápida intervención de la policía y los bomberos que llegaron al lugar de inmediato.

Reacciones de los Líderes

La alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, calificó el incidente como un «acto de agresión cobarde contra la comunidad judía». En sus declaraciones, expresó su comprensión por el miedo y la ira que sienten los judíos de Ámsterdam, subrayando que el antisemitismo es intolerable.

El primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten, describió el ataque como «horrible», enfatizando que «no debe haber lugar para el antisemitismo en los Países Bajos».

Investigación en Curso

La policía ha obtenido imágenes de CCTV que capturan a un individuo colocando el dispositivo explosivo. Actualmente, se busca a dos sospechosos, quienes llegaron al lugar en una moped. Las autoridades han iniciado una investigación formal en relación con el ataque.

Además, el ministerio de Relaciones Exteriores de Israel se pronunció en las redes sociales, señalando que «una epidemia de antisemitismo está azotando a los Países Bajos» y exigiendo medidas más contundentes del gobierno para combatir la situación.

Incremento de la Inseguridad en Instituciones Judías

Este incidente se produce tras un ataque de incendio en una sinagoga en Róterdam, lo cual llevó a un refuerzo de la seguridad en sinagogas y otras instituciones judías en todo el país. Según el Coordinador Nacional para Antiterrorismo y Seguridad, se están tomando medidas adicionales en colaboración con la policía, dada la serie de ataques recientes en Europa.

Aumento de Amenazas en Europa

La policía arrestó a cuatro jóvenes bajo sospecha de estar involucrados en una explosión frente a una sinagoga en Róterdam, que también causó daños en el edificio. Las autoridades están investigando posibles conexiones entre estos eventos y otros incidentes recientes en Europa, como la explosión en una sinagoga en Liège, Bélgica, y un ataque en Detroit, Michigan.

Un Llamado a la Vigilancia y la Unidad

Las autoridades han hecho un llamado a la comunidad para que estén atentas y se presenten testigos de posibles incidentes. Tras estos actos violentos, queda claro que la lucha contra el antisemitismo debe ser una prioridad, no solo en los Países Bajos, sino en todo el mundo.