Última Hora: Las Llamadas Clave de Novelli con Milei, Karina y Santiago Caputo en la Noche del ‘Rug Pull’ de $LIBRA

El 14 de marzo de 2026, mientras el presidente Javier Milei daba un discurso en un foro de España, se filtraron documentos del celular del trader Mauricio Novelli que sugieren un presunto acuerdo para pagarle 5 millones de dólares por su rol en el lanzamiento del token $Libra. Este escándalo se agrava en medio de demandas judiciales y un creciente descontento público.

Lentamente, los vestigios del escándalo alrededor de la criptomoneda $Libra comienzan a emerger. El Gobierno busca distanciarse de la crisis mientras la Justicia avanza a su propio ritmo. Durante un discurso en España, Javier Milei se enfrentó a la controversia que lo rodea, tras conocerse documentos que podrían complicar su imagen.

Una Caída Rápida y Dolorosa

La situación de $Libra se tornó cacofónica, con miles de inversionistas sufriendo pérdidas significativas. La criptomoneda, que había visto un aumento de valor tras un tuit de Milei, sufrió un brusco desplome, dejando a muchos atrapados en el ‘rug pull’ que generó más de 100 millones de dólares en pérdidas. Mientras tanto, el presidente se ha defendido argumentando que su intención solo fue «difundir» el nuevo activo y no promocionarlo. Sin embargo, las llamadas entre él y Novelli, registradas en la noche del lanzamiento, sugieren un grado de complicidad más allá de la mera difusión.

Un Lanzamiento Controversial

El lanzamiento de $Libra el 14 de febrero de 2025 estuvo marcado por comunicaciones intensas entre Novelli, Milei y su hermana Karina. La cronología de eventos dicha por el experto en informática Javier Smaldone revela un patrón inquietante de llamadas y contactos.

Interacción Clave del 14 de febrero

17:53 – Novelli intenta contactar a Karina Milei, sin éxito.

18:38 – Se crea el token $Libra.

18:51 – El token inicia operaciones.

19:01 – Javier Milei publica su tuit promocionando $Libra.

Aclaraciones y Más Llamadas

Al día siguiente, en la madrugada del 15 de febrero, Milei eliminó su tuit y se justificó diciendo que no estaba al tanto de los detalles del proyecto y que su intención no era promocionarlo. Sin embargo, la cantidad de llamadas realizadas entre la cúpula libertaria y Novelli cuestionan esta versión.

Detalles de Comunicaciones

Expertos indican que Novelli, considerado un «nodo central» en esta red, tuvo un intenso intercambio con la familia Milei durante la efervescencia del lanzamiento.

Investigaciones en Curso

Mientras tanto, la Comisión Investigadora de $Libra denunció al Poder Judicial por entorpecer las indagaciones y caracterizó el caso como una presunta estafa que involucra al presidente. Enfrentados a un panorama legal complicado, la trama del escándalo continúa desenredándose, dejando en evidencia un entramado de complicidades que podría tener repercusiones significativas en la política argentina.