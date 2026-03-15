Acciones Repuntan, Pero la Inflación Desciende Lento y la Economía se Mantiene Débil

El repunte de las acciones argentinas en marzo ilumina una tabla de salvación en un clima de creciente inflación y debilidad económica. A medida que se vive un alivio en el mercado, la preocupación por el futuro persiste.

Las acciones argentinas han experimentado una notable recuperación en marzo, con incrementos de hasta un 14%. Sin embargo, todo este optimismo se complica con una proyección de inflación que muestra un descenso más lento de lo anticipado, mientras la economía real continúa enfrentando desafíos significativos.

Recuperación en el Mercado: Energéticas en el Centro del Escenario

Después de un periodo de tensión, los activos argentinos han comenzado a revivir con alzas significativas, especialmente en el sector energético. Este repunte se ha visto impulsado por un aumento en los precios del petróleo y una mejora en las condiciones financieras resultantes de la exitosa Argentina Week en Nueva York.

Un Viento de Esperanza para Inversionistas

Este aumento en las acciones ha revitalizado la moral del mercado, permitiendo que los inversores recuperen parte de las pérdidas acumuladas en las semanas anteriores. Sin embargo, la atención ahora se redirige hacia variables macroeconómicas que determinarán si este optimismo puede mantenerse.

Inflación: Un Desafío Persistente

La inflación sigue siendo el tema central en la conversación económica. Tanto bancos como analistas coinciden en que la disminución del índice será gradual, y señalan que aún se encuentra lejos de llegar a un nivel aceptable.

Proyecciones de Inflación: Mirando Hacia el Futuro

Se anticipa que la inflación no caerá por debajo del 2% hasta mayo, y hacia agosto podría rondar el 1.5%. Este escenario obliga al mercado a ajustar sus expectativas, ya que la desaceleración será más lenta de lo previsto, lo que repercutirá en la estrategia gubernamental.

Nuevas Estrategias en el Ministerio de Economía

En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha incorporado a Ernesto Talvi como asesor. En el ámbito financiero, surgen rumores sobre posibles recortes de tasas y medidas destinadas a aliviar la carga sobre las pequeñas y medianas empresas.

Impulsar el Consumo y el Crédito

La intención oficial es reactivar el consumo y el acceso al crédito, dos aspectos que se han visto severamente impactados por la situación económica actual. Si la inflación comienza a desacelerar, aunque de manera lenta, se explorarán nuevas herramientas para fomentar la actividad económica.

Realidades en la Industria: Lumilagro y su Cierre

La disparidad entre el renacer del mercado financiero y la salud de la economía real se evidencia en la decisión de Lumilagro de cerrar sus hornos tras 83 años de actividad, representando una caída del 50% en sus ventas.

Recesión y Efectos en Empresas Históricas

Esta situación resalta cómo la recesión y la apertura de importaciones afectan a empresas con tradición en el país. A pesar del auge en las acciones, este optimismo no se refleja uniformemente en todos los sectores productivos.

Marzo ha traído consigo un aire renovado para el mercado financiero argentino, aunque la incertidumbre persiste. La inflación se reduce de manera más lenta de lo anticipado, mientras la economía real sigue atrapada bajo una considerable presión.