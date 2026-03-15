Conflicto EE. UU., Israel e Irán: Tensión en Medio Oriente, En Vivo – Domingo 15 de marzo

Las autoridades han instado a la ciudadanía a seguir las directivas de seguridad y trasladarse a áreas protegidas. Solo se permitirá salir de estas zonas bajo instrucciones explícitas del Comando del Frente Interno.

Recientes ataques en Israel han generado importantes incendios y daños significativos en varias localidades, según reportes de Al Jazeera. La policía ha informado que están respondiendo a múltiples lugares afectados por impactos de municiones, especialmente en el área de Tel Aviv.

La policía de Israel trabaja en «diversos lugares afectados por impactos de municiones» en Tel Aviv.

Agencia Anadolu

Un video difundido en redes sociales muestra un edificio ardiendo en el corazón de Tel Aviv, aunque hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial al respecto.

Además, otros países de la región, como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait e Irak también han interceptado ataques en las últimas 24 horas.