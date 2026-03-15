Descubre la nueva ‘joya’ de Endeavor: La innovadora startup argentina

Kigüi se está posicionando como un referente en la tecnología argentina, destacando la capacidad de este país para innovar y adaptarse a las demandas del comercio internacional. La historia de esta startup es un claro ejemplo del potencial que ofrece el talento local en el ámbito tech.

La startup argentina Kigüi, enfocada en la reducción del desperdicio de alimentos, ha logrado un reconocimiento significativo al ser elegida como la única representante de Latinoamérica en el prestigioso programa ScaleUp Heartland de Endeavor en Estados Unidos. Este acontecimiento marca un hito en la historia del emprendimiento argentino, llevando la innovación nacional al corazón del comercio global.

Bentonville: La Capital Mundial del Retail

La sede del programa es Bentonville, Arkansas, conocido como el epicentro del comercio minorista y hogar central de empresas como Walmart. En este escenario, los fundadores de Kigüi se preparan para escalar su solución tecnológica que integra Inteligencia Artificial (IA), cambiando la manera en que se maneja el retail.

Transformando el Caos en Eficiencia

Kigüi no se limita a ser una simple aplicación; es un innovador agente de IA diseñado para abordar los desafíos diarios de las tiendas. Desde gestionar promociones hasta optimizar el inventario y reducir pérdidas por productos vencidos, su tecnología está diseñada para realizar tareas que antes requerían grandes equipos humanos.

“La IA puede procesar en segundos lo que a una persona le tomaría horas. Esto simboliza un cambio en la percepción del valor dentro del retail”, comenta Mauricio Kremer, CEO y cofundador de Kigüi.

El Nuevo Rol del Profesional del Futuro

Para Kremer, el nuevo profesional de la era digital debe evolucionar de ser un simple “ejecutor” a convertirse en un “arquitecto de soluciones”. El enfoque ya no está en generar reportes, sino en entender las necesidades del negocio y aplicar la tecnología adecuada para resolverlas en tiempo real.

Kigüi: Un Igualador en el Mercado

Históricamente, las grandes corporaciones tenían la ventaja gracias a sus amplios recursos. Sin embargo, Kigüi ha demostrado que la IA actúa como un igualador, brindando a las pequeñas cadenas de supermercados, incluso en localidades más alejadas, acceso a capacidades analíticas anteriormente solo disponibles para multinacionales.

Esta estrategia le ha permitido a Kigüi expandirse rápidamente hacia mercados como Perú, Paraguay y Uruguay, colaborando con empresas reconocidas como Cencosud.

Desafiando Barreiras Culturales

Aunque ha levantado 1,5 millones de dólares de inversores como Amazon y el BID Lab, Kremer señala un reto crucial: la falta de ambición de escalabilidad en el talento argentino. “Lo que más me sorprendió fue la incredulidad de muchos argentinos sobre su capacidad para competir a nivel global”, añade.

Un Horizonte Global desde el Inicio

El consejo de Kremer es claro: “hay que pensar en grande desde el principio”. Para los creadores de Kigüi, un problema similar enfrentado en Córdoba no difiere de uno en Chicago o Madrid. La clave, según ellos, es construir soluciones que estén preparadas para un mercado global, independientemente del punto de partida.

Kigüi, respaldada por Endeavor y enfocada en el mercado anglosajón, se presenta como un ejemplo de que la verdadera ventaja argentina reside en su creatividad y capacidad de adaptación ante desafíos complejos, todo ello con recursos limitados. Argentina ya está dejando su huella en la liga mundial de la IA.