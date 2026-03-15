Aumento de exportaciones desafía la salud en la producción avícola

La situación del sector avícola argentino se torna crítica. Javier Prida, presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas, advirtió que la imposibilidad de vacunar contra la influenza aviar amenaza la producción destinada al mercado interno.

En una reciente entrevista con Canal E, Prida ofreció un completo panorama del sector. «Nuestra avicultura es mixta; abarca tanto la producción de pollos como la de huevos», aclaró, destacando que más del 96% de las exportaciones se realizan en forma de productos termoprocesados.

Impacto de la falta de vacunas en la producción avícola

Prida enfatizó la grave problemática que enfrenta la industria, señalando que “hoy no estamos vacunando” y que el sector se halla en una encrucijada por la limitada vacunación preventiva.

“Estamos sin vacunas, sin exportar y sin indemnizaciones; el peor de los mundos”, resumió. En este contexto, subrayó la ausencia de compensaciones económicas en el sistema sanitario actual. “El que mata a los animales es el Estado”, destacó, comparando la situación con países como Estados Unidos, que sí ofrecen indemnizaciones a los productores afectados.

Comparativa Sanitaria: Argentina vs. Otros Países

Prida analizó las diferencias en la normativa regulatoria en comparación con naciones vecinas. “Estados Unidos y otros países de la región como Uruguay y Bolivia tienen aprobadas vacunas; en Argentina, ni siquiera están autorizadas”, afirmó. “Casi la mitad de los países del mundo están vacunando”, lamentó, añadiendo que “nosotros ni siquiera tenemos las vacunas aprobadas”.

Con su declaración, el presidente de CAPIA pone de relieve la gravedad del problema y la urgencia de medidas efectivas para proteger la producción avícola nacional, indispensable para la economía del país.