Córdoba: Identifican a Siete Desaparecidos de La Perla

La búsqueda de justicia avanza: familiares de desaparecidos en La Perla han recibido noticias esperanzadoras. Recientes identificaciones de restos óseos traen un rayo de luz en medio de la oscuridad del pasado argentino durante la dictadura.

La Perla, uno de los centros clandestinos más notorios de Argentina, operó durante el terrorismo de Estado que comenzó en 1976, entorno de un escenario desgarrador para miles de familias. Situado en el kilómetro 12,5 de la ruta 20 en Córdoba, este lugar fue controlado por el III Cuerpo de Ejército, liderado por el infame Luciano Benjamín Menéndez. Aproximadamente cinco mil personas fueron víctimas de la represión que allí se llevó a cabo. Esta semana, familiares de doce de aquellos que fueron detenidos ilegalmente recibieron noticias sobre la identificación de los restos de sus seres queridos, tras años de angustiosa búsqueda.

Identificaciones Clave por el EAAF

El Juzgado Federal N°3 de Córdoba, bajo la dirección de Miguel Hugo Vaca Narvaja, anunció la identificación de doce personas desaparecidas gracias a los exhaustivos esfuerzos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Este equipo trabaja incansablemente desde hace más de dos décadas en la guarnición militar de La Calera, donde se han recuperado los restos.

Historias de Resiliencia

Entre las identificaciones destaca la de Mario Alberto Nívoli, un joven de Ucacha que fue secuestrado el 14 de febrero de 1977. Estudiante de ingeniería química y militante de la Juventud Universitaria Peronista, su desaparición dejó una huella imborrable en su familia. Su hija, María Soledad, expresó su alivio al recibir la noticia: “Ya no soy más una hija de desaparecidos. Mi papá está muerto”, reflejando la mezcla de dolor y paz que trae la verdad.

Otros Casos Impactantes

También se identificaron los restos de Ramiro Bustillo Rubio y Oscar Omar Reyes, militantes del Partido Comunista, quienes fueron secuestrados el 18 de octubre de 1977. Bustillo Rubio, de 27 años, esperaba su segundo hijo al momento de su desaparición. Reyes, por su parte, era padre de cinco hijos y fue raptado mientras se dirigía a una reunión política.

Recuerdos de la Última Generación

Las hermanas Adriana y Cecilia Carranza, conocidas como «Las Mellis», también fueron identificadas. Con tan solo 18 años, ambas fueron secuestradas juntas en 1976, dejando un profundo vacío en su familia. Además, Raúl Oscar Ceballos Cantón, conocido como “Tucho”, fue otro de los desaparecidos cuya memoria sigue viva, militando en la agrupación Montoneros “Felipe Vallese”.

Las identificaciones siguen, representando un paso significativo hacia la justicia y el reconocimiento de los derechos humanos en Argentina. Las historias de estos individuos, y de muchos más, siguen resonando en la lucha por la verdad y la memoria. La búsqueda de la justicia no solo restaura la dignidad de quienes fueron víctimas, sino que también fortalece los cimientos de una sociedad que anhela un futuro sin sombras del pasado.