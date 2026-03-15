¿Vale la pena invertir en el colchón de Lecaps? Descubre su precio y ventajas

Con la calma del dólar y una cosecha prometedora, los inversores están encontrando una nueva estrategia para maximizar sus ganancias en moneda dura.

La estrategia de invertir en tasas en pesos y convertirlas en dólares está resurgiendo con fuerza, impulsada por las condiciones actuales del mercado. Este enfoque, conocido como carry trade, se ha convertido en una opción atractiva para quienes buscan aprovechar la estabilidad del dólar y las elevadas tasas de interés en pesos.

El dólar financiero se muestra estable y las tasas de interés continúan siendo atractivas, lo que abre una ventana de oportunidad para obtener una rentabilidad que supere la inflación. Agustín Martínez, Head Portfolio Manager de Dracma, destaca que «con tasas en pesos muy competitivas y un dólar tranquilo, el carry trade vuelve a ser el foco de atención para los inversores».

¿Por qué Crece el Interés por el Peso?

El carry trade implica no adquirir dólares y, en cambio, posicionarse en activos en pesos. Según Alejandro Caramella, Head Portfolio Manager en FIRST Capital Markets, hay varias razones que sostienen esta tendencia:

1. Debilidad Global del Dólar

El billete verde se devaluó en el ámbito internacional, lo que favorece a las inversiones en moneda local.

2. Estructuras de Protección

El sistema de bandas cambiarias funciona como un resguardo ante fluctuaciones abruptas.

3. Tasas Reales Positivas

Por primera vez en años, las tasas están por encima de la inflación esperada.

4. Intervención Activa del BCRA

El Banco Central ha estado respondiendo a las necesidades del mercado, influyendo positivamente en la estabilidad del tipo de cambio.

5. Temporada de Cosecha

Los primeros meses del año son ideales para la liquidación de divisas provenientes del agro.

6. Confianza de los Inversores

Las políticas progresivas del Central han sido bien recibidas, aumentando la confianza en el sistema financiero.

Protección Financiera: ¿Hasta Qué Punto es Rentable?

Para los inversores, la pregunta clave es: ¿cuál es el límite que aún permite rentabilidad? Actualmente, la City presenta un margen de cobertura atractivo.

Martínez señala que las Lecaps de mayo y junio ofrecen tasas entre el 34,5% y 35,2% anual, lo que sugiere que el dólar podría alcanzar los $1.630 a $1.680 y aún así generar ganancias en comparación con mantener dólares en efectivo.

Identificando Oportunidades en el Mercado de Bonos

El carry se mide al comparar el rendimiento de los bonos en pesos con la tasa de devaluación esperada. Héctor Gagliardi, Trading Desk de Allaria Ledesma, analiza las proyecciones financieras:

Bonos destacados:

S17A6 (Lecap abril): Rendimiento neutro del 0,2%.

S30A6 (Lecap a fines de abril): Un atractivo margen sobre la devaluación esperada del 12,7%.

S29Y6 (Lecap mayo): Presenta un carry negativo, anticipando presión sobre el dólar.

Guía para Inversores: Conociendo Lecaps y Boncaps

Para quienes son nuevos en el mundo de las inversiones, es vital entender que Lecaps y Boncaps son instrumentos de inversión a tasa fija.

Se les llama «capitalizables» ya que los intereses no se pagan mensualmente, sino que se reinvierten y se cobran al vencimiento del capital.

A pesar de un panorama prometedor, Alejandro Caramella advierte que estas inversiones implican un riesgo medio a alto. «Cualquier movimiento brusco en el tipo de cambio podría rápidamente erosionar las ganancias acumuladas», concluye. La clave sigue siendo entrar en el momento adecuado y saber cuándo es el mejor momento para salir.