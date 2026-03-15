Franco Colapinto ocupa el 10° lugar en el Gran Premio de China, liderado por Antonelli

Gran Premio de China: Colapinto lucha por la gloria en un emocionante comienzo

El Gran Premio de China de Fórmula 1 desató la adrenalina con maniobras impresionantes y un despliegue de talento en la pista. Franco Colapinto, el prometedor piloto argentino, tuvo un inicio prometedor desde la 12ª posición.

Desarrollo de la Carrera: Vueltas Clave Vuelta 52/56: Con solo cuatro giros para el final, los 10 primeros en la clasificación son Antonelli, Russell, Hamilton, Leclerc, Bearman, Gasly, Lawson, Hadjar, Sainz y Colapinto, quien busca mantenerse entre los líderes. Vuelta 47/56: Colapinto avanza al décimo lugar tras el abandono de Verstappen, quien fue llamado por su equipo a ingresar a boxes. Vuelta 42/56: Colapinto, tras una gran maniobra, se coloca en el puesto 11, a menos de siete segundos de Sainz, mientras la competencia se afianza. Vuelta 39/56: Tras un toque entre Ocon y Colapinto, el primero recibe una penalización de 10 segundos. Colapinto, por su parte, se mantiene firme en busca de puntos, ubicado en la posición 12. Vuelta 34/56: Ocon impacta a Colapinto al salir de los pits, un incidente desafortunado que marca el rumbo de la carrera. Vuelta 32/56: Mercedes continúa liderando, con Antonelli y Russell en las primeras posiciones. Colapinto marca su mejor vuelta hasta el momento y se encuentra en el octavo puesto.

Momentos Memorables Vuelta 28/56: Antonelli mantiene su liderazgo, mientras Hamilton y Leclerc luchan por el segundo lugar. Colapinto sigue de cerca los movimientos, buscando abrirse camino en el podio. Vuelta 20/56: Colapinto realiza una defensa espectacular, sosteniéndose ante el ataque de Ocon y Bearman, permaneciendo firme en la quinta posición. Vuelta 11/56: Un despiste de Stroll causa la entrada del Safety Car, permitiendo a varios pilotos, incluidos Colapinto, aprovechar para mejorar su posición en la carrera. Vuelta 5/56: En el inicio, Colapinto pasa del puesto 12 al 6 tras una largada magistral, mostrando su habilidad en el complicando trazado de Shanghai.

Preparativos y Expectativas antes de la Carrera El ambiente antes del inicio fue electrizante, con una afluencia masiva de fanáticos muy entusiasmados por ver a sus ídolos en acción. A pesar de problemas que obligaron a algunos pilotos importantes a comenzar desde el pitlane, la competencia se prometía intensa. Antes de la carrera, Colapinto expresó confianza en su rendimiento, con la mirada firme en conseguir puntos valiosos para el campeonato. Hay altas expectativas sobre su desempeño, no solo entre sus seguidores, sino también dentro de su equipo, Alpine, cuyo director elogió su dedicación y esfuerzo.

El Circuito Internacional de Shanghai Este icónico trazado ha sido testigo de grandes batallas en la F1, y este año no es la excepción. Con curvas desafiantes y rectas majestuosas, el Gran Premio de China ofrece un espectáculo inigualable que captura la atención de los amantes del automovilismo en todo el mundo.

Con tanta acción y sorpresas en el aire, el Gran Premio de China celebra otro capítulo emocionante en la historia de la Fórmula 1, mientras los fanáticos aguardan ansiosos los próximos giros de la competencia.