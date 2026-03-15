Repartiendo 1 millón de pesos: 13 acciones argentinas según un broker

En un contexto global tenso y volátil, los inversores buscan refugio en sectores que prometen estabilidad y crecimiento. La última actualización de IEB revela una estrategia centrada con un enfoque firme en el sector energético.

Ante el escenario incierto que presenta el mercado, marcado por la fluctuación del petróleo y las tensiones internacionales, IEB, una destacada sociedad de bolsa, decidió mantener su cartera de acciones argentinas sin cambios. La compañía sostiene una clara apuesta hacia sectores con valor real, destacando su sobreponderación en el área de Oil & Gas, lo que pone de manifiesto la confianza en un sector que continúa mostrando robustez.

Una Cartera Resiliente y Estratégica

En su más reciente informe semanal, IEB reafirma su estrategia al conservar una fuerte inversión en el sector energético, que representa el 40% de su portafolio. A pesar de las adversidades del mercado, este enfoque destaca el potencial de las empresas energéticas para mantener márgenes competitivos y ofrecer fundamentos sólidos en tiempos inciertos.

Distribución del Portafolio

El portafolio de IEB se estructura de manera que el sector energético y las acciones reguladas son los principales pilares. YPF, la principal apuesta, representa el 25% del total, mientras que Pampa Energía y Vista Energy ocupan 10% y 5% respectivamente. Las reguladas, con una asignación del 25%, incluyen empresas como EcoGas y Transener, cada una contribuyendo con un 5% al portafolio.

Fuerza en el Sector Oil & Gas

La decisión de mantener un 40% en Oil & Gas se justifica por el crecimiento sostenido y la capacidad de estas empresas para adaptarse a un entorno volátil. Aunque el riesgo persiste, Energía continúa siendo uno de los sectores más atractivos, ofreciendo oportunidades de inversión que continúan generando retorno.

Reguladas: Un Refugio Seguro

El enfoque de IEB incluye una sólida apuesta por empresas reguladas, que han demostrado una mejora en sus balances a través de normativas tarifarias recientes. Este sector, que representa el 25% del portafolio, ofrece ingresos más predecibles y una menor exposición a la volatilidad económica.

Posicionamiento Selectivo en el Sector Financiero

A pesar de un enfoque conservador en el sector bancario, que ocupa el 16% del portafolio, IEB mantiene posiciones en Banco Macro y BBVA Argentina, cada uno con un 8%. Esta decisión sintetiza una postura cautelosa ante un entorno complicado, prefiriendo no relegar la inclusión de instituciones financieras.

Complementando la Estrategia con Otras Inversiones

La parte final del portafolio incluye una selección de servicios financieros, real estate y telecomunicaciones, aportando una diversificación moderada. BYMA y IRSA tienen una asignación de 8%, mientras que Telecom Argentina representa el 3%, formando una estructura balanceada que busca capitalizar en la eventual recuperación económica.

Inversores: ¿Qué Significa Este Portafolio?

La configuración del portafolio de IEB refleja una clara preferencia hacia sectores con fundamentos sólidos y proyecciones positivas. Invertir en energía y reguladas, manteniendo una exposición cautelosa a bancos, parece ser la respuesta ante un panorama global incierto.

Visualización de la Estrategia

Para aquellos que desean replicar la estrategia de IEB, un capital de $1.000.000 se distribuiría de la siguiente manera: $400.000 en el sector de Oil & Gas, $250.000 en acciones reguladas, y $160.000 en bancos, con el resto asignado a posiciones en servicios financieros, real estate y telecomunicaciones.

Esta cartera refleja no solo una estrategia de inversión cautelosa, sino también una búsqueda de valor en un entorno global desafiante, donde IEB busca proteger a sus inversores, apostando por sectores que ofrecen fundamentos tangibles y sostenibilidad en el tiempo.