Doce detenciones en la protesta y contraprotesta del Día de al-Quds en Londres

Este fin de semana, Londres fue escenario de intensas manifestaciones a favor y en contra de la causa palestina, con un fuerte despliegue policial para mantener el orden.

Protestas Rivales a Ambos Lados del Támesis

Cientos de manifestantes se reunieron en la orilla sur del río para conmemorar el Día de Al-Quds, mientras que un nutrido grupo de opositores se congregó en la orilla norte, apoyando a Israel y a Estados Unidos en sus acciones contra Irán.

En total, más de 1,000 policías fueron movilizados para garantizar la separación entre las dos concentraciones. La cercanía del Puente de Lambeth obligó a su cierre durante la tarde del domingo.

Detenciones y Advertencias de las Autoridades

El comisionado asistente de la policía metropolitana, Ade Adelekan, informó sobre la detención de doce personas por diversos delitos, incluyendo el apoyo a una organización proscrita y comportamiento violento. Además, se investiga el contenido de los discursos en la protesta de Al-Quds.

La Secretaria de Interior, Shabana Mahmood, aprobó una prohibición inédita en años, impidiendo que los manifestantes de Al-Quds marcharan. “Espero que la ley se aplique con firmeza contra quienes propagan odio y división”, declaró.

Los Grupos a Favor de la Paz y la Diversidad de Opiniones

A lo largo del embankment, la policía advirtió que cualquier manifestante que portara pancartas o símbolos que incitaran al odio podría ser arrestado. Algunos participantes llevaron carteles de líderes iraníes, mientras que otros exhibían banderas israelíes junto a símbolos de Irán pre-revolución.

Historias de Vida y Opiniones Encontradas

Georgie Stagg, una manifestante de 70 años, expresó su frustración con la creciente tensión: “He marchado en el Día de Al-Quds durante 40 años sin problemas. Ahora, la policía me pide que me mueva solo por lo que llevo puesto”.

La Perspectiva de los Opositores al Régimen Iraní

Raham Moshami, una activista que escapó de Irán tras sufrir torturas, mencionó su deseo de ver un cambio en su país. “El gobierno iraní tiene a mi gente en un estado de opresión”, afirmó, respaldando a quienes buscan derrocar al régimen.

Voces del Otro Lado del Támesis

Fereydun Bahrami, que llegó desde Escocia, subrayó la importancia de celebrar el Día de Al-Quds con un mensaje de paz. “Estamos aquí para protestar contra la guerra y promover la unidad. No hay odio en nuestra manifestación”, destacó.

Un Llamado a la Unidad y la Reflexión

La jornada culminó con un despliegue policial exitoso, manteniendo separados a los dos grupos, aunque menos personas se unieron a las protestas debido a las restricciones impuestas. “Significó que muchos prefirieron no participar”, comentó Adelekan.