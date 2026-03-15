¿Qué Implicaciones Tendrán Múltiples Transferencias a mi Cuenta en Marzo de 2026?

Las transferencias bancarias y el uso de billeteras virtuales han transformado la rutina financiera de los argentinos, facilitando la gestión de dinero. Sin embargo, este crecimiento conlleva un mayor escrutinio por parte de entidades fiscales.

Controles Financieros: ¿Qué Debes Tener en Cuenta?

Desde junio de 2025, rigen nuevos límites que las entidades deben informar sobre las transferencias. Estos límites se actualizan cada seis meses basándose en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

Límites para Transferencias y Acreditaciones

Las transferencias bancarias son informables a partir de $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas. Las billeteras virtuales están sujetas a las mismas reglas.

Extracciones y Saldos Bancarios

Las extracciones de dinero en efectivo también están reguladas; cualquier transacción que supere los $10.000.000 debe ser reportada. Además, las entidades deben informar saldos mensuales superiores a $50.000.000 para individuos y $30.000.000 para empresas.

Plazos Fijos y Sociedades de Bolsa

Los plazos fijos tienen un límite informable de $100.000.000 para personas físicas. Al operar en sociedades de bolsa, se aplica lo mismo: $100.000.000 para individuos y $30.000.000 para empresas.

Prevención: Justificando el Origen del Dinero

Si realizas operaciones frecuentes o de gran volumen, es crucial contar con documentación que respalde el origen de los fondos. Esto incluye contratos de compraventa, recibos de sueldo y facturas.

Qué Hacer si Te Retienen una Transferencia

Si tu transferencia queda retenida, es recomendable presentar la documentación solicitada a tiempo. Informar al banco sobre una transacción significativa puede ser útil para evitar alertas inesperadas.

Sugerencias para Evitar Problemas Financieros

Evita fragmentar transferencias grandes en montos menores para eludir límites informables, ya que esto puede disparar alertas adicionales. Mantente al tanto de las normativas y asegúrate de cumplir con los requisitos para operar sin inconvenientes.