Irán: «Nunca solicitamos un alto al fuego ni negociaciones», afirma ministro de Exteriores.

La reciente escalada de hostilidades entre Irán y Estados Unidos se intensifica, mientras el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, desmiente cualquier intención de negociar un alto el fuego.

Sin intención de ceder

En una entrevista exclusiva, Araghchi refuerza la postura de Teherán: «Nunca hemos solicitado un alto el fuego, ni siquiera abordamos la posibilidad de negociaciones.» Sus declaraciones surgen en un contexto de creciente tensión, tras las afirmaciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien indicó que Irán busca un acuerdo, pero él no aceptaría condiciones «insatisfactorias».

Una guerra deseada por EE.UU.

Araghchi declaró en el programa «Face the Nation» de CBS News que «no hay razón para dialogar con los estadounidenses, dado que ya discutíamos con ellos cuando decidieron atacarnos». Además, subrayó que la acción militar «fue provocada por el presidente Trump y su administración».

Preparativos ante un conflicto prolongado

Funcionarios de Teherán han manifestado su preparación para un enfrentamiento duradero, proyectando una imagen de fortaleza ante una guerra inevitable. El 2 de marzo, Ali Larijani, del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, confirmó que el país está listo para resistir un conflicto extendido.

Ataques coordinados aumentan la tensión

La situación se agudiza desde el 28 de febrero, cuando EE.UU. e Israel llevaron a cabo una serie de ataques aéreos en territorio iraní, apuntando a objetivos militares y otras instalaciones clave. Esta ofensiva ha sido denunciada por Irán como un acto de agresión, a lo que han respondido prometiendo acciones defensivas.

Violencia en aumento

Recientes ataques aéreos entre Israel e Irán han dejado un saldo de heridos y muchas familias en estado de alerta. Una mujer del sur de Irán compartió su angustia, diciendo que su enfoque ahora es simplemente «sobrevivir».

Desde el inicio del conflicto, se ha reportado la muerte de más de 200 estudiantes y profesores en Irán, con 120 escuelas gravemente dañadas. Mientras tanto, en Líbano, los informes indican al menos 826 decesos.

Implicaciones internacionales y marítimas

En medio de estas tensiones, el presidente Trump ha urgido a países aliados, como Reino Unido y China, a enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz, crucial para el comercio de petróleo. Según las autoridades, 16 embarcaciones han sido atacadas en esa región desde el inicio de las hostilidades.

Amenazas al suministro de petróleo

Las operaciones militares estadunidenses también han reportado la destrucción de más de 90 instalaciones en la isla de Kharg, esencial para las exportaciones de petróleo de Irán. Los analistas advierten sobre un riesgo creciente de una guerra regional, dado el estado volátil en el que se encuentra el Golfo Pérsico.