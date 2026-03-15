Marina y Addison Rae Celebran el Orgullo LGBTQ+ en un Festival Arcoíris al Estilo de Britney Spears

El segundo día de Lollapalooza Argentina tuvo a dos grandes artistas en su cartelera, Marina y Addison Rae, que cautivaron al público con sus actuaciones llenas de energía y estilo.

Marina, la Diva Escénica

Marina, conocida anteriormente como Marina & The Diamonds, fue la primera en subir al escenario de Flow. La cantante galesa, icónica por su mezcla de carisma y teatralidad, apareció vistiendo un deslumbrante body amarillo y un corset negro adornado con flores.

Comienzo Apoteósico

La artista inició su sets con Princess of Power, desatando la euforia del público, que levantó abanicos con los colores de la bandera LGBTQ+. Durante más de una hora, Marina presentó sus grandes éxitos y reflexionó sobre los roles de género con humor y picardía.

Conexión con el Público

En una muestra de cercanía, Marina coqueteó con el público y compartió momentos divertidos, destacando que el 60% de sus fanáticos son parte de la comunidad LGBTQ+. Con un mash-up de Hung Up de Madonna y su propio Metallic Stallion, encendió la energía entre los asistentes.

Addison Rae: La Nueva Sensación del Pop

Tras la actuación de Marina, Addison Rae hizo su debut en el escenario argentino. La joven artista, sorprendiendo con un vestuario que evoca a Britney Spears, presentó un espectáculo vibrante donde mostró su evolución de creadora de contenido a estrella del pop.

Un Show de Alto Impacto

Con una coreografía sensual y una voz que refleja la nostalgia de las estrellas pop de los 2000, Addison interpretó temas de su álbum debut, Addison. Su interacción con el público fue encantadora, mencionando con humor que sus iniciales también son «AR».

Momentos Memorables

Entre los puntos destacados de su actuación, la artista sorprendió a todos con la canción Aquamarine, capturando la atención de la audiencia con una melodía hipnotizante. Además, al final, instó a sus seguidores a soñar en grande, clausurando con Diet Pepsi, una oda a la artista Lana del Rey.

Ambas artistas demostraron su talento y versatilidad, dejando una marca imborrable en el festival y reafirmando su lugar en el corazón de sus seguidores.