Patricia Bullrich y el Gendarme Nahuel Gallo recorren la Calle Corrientes

El sábado de Patricia Bullrich fue una jornada llena de actividades emocionantes que incluyó un paso por el famoso festival musical y un encantador regreso al teatro, donde disfrutó de una obra protagonizada por su esposo.

La senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, vivió un vibrante sábado que comenzó con el aclamado Lollapalooza 2026 y finalizó en la emblemática avenida Corrientes, asistiendo a una función teatral con el gendarme Nahuel Gallo a su lado.

Un Encuentro Cultural en el Corazón de Buenos Aires

Según la Agencia Noticias Argentinas, Bullrich se dejó llevar por la emoción de la noche porteña, acompañando a su marido, Guillermo Yanco, en la obra titulada «¿Qué somos?», presentada en el Nuevo Teatro La Casona. A sus 81 años, Yanco continúa brillando en el escenario.

Reencuentro Emotivo con un Héroe Nacional

La exministra de Seguridad compartió su velada con un grupo selecto que incluía al gendarme Gallo, quien captó la atención internacional tras ser apresado durante 448 días en Venezuela. Bullrich, a través de su cuenta oficial de X, expresó: «Derechito a ver a mi actor preferido de la calle Corrientes (sí, Guille) con Nahuel, Elisa y buena compañía.»

El caso de Gallo no solo fue un hito mediático, sino que también provocó intensas discusiones en el ámbito diplomático, resaltando las condiciones de su detención y el tratamiento que sufrió durante su encierro.

Un Día de Diversión y Música

Antes de su visita a Corrientes, Bullrich disfrutó de la segunda jornada de Lollapalooza en el Hipódromo de San Isidro, donde se la vio interactuando con el público y sumergiéndose en el ambiente festivo de uno de los eventos musicales más destacados del país.

Este sábado fue más que solo música y teatro para Bullrich. Fue un día de símbolos, reencuentros y momentos que reafirman su conexión con la sociedad argentina.