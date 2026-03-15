¿Se filtró la inflación? Detectan operaciones sospechosas antes del anuncio oficial

¿Qué Oculta la Inflación? Sospechas sobre la Manipulación de Datos en Argentina

La reciente difusión de los índices de inflación en febrero ha desencadenado un mar de dudas en el mercado argentino, generando rumores sobre la posibilidad de accesos a información privilegiada antes de su publicación oficial.

Sospechas en el Aire: Movimientos Inusuales Antes del Anuncio

El índice de precios al consumidor (IPC) registró un aumento del 2,9%, superando en dos décimas las expectativas del mercado. Sin embargo, minutos antes de este anuncio, se observaron conductas inusuales en plataformas de apuestas y en el mercado de bonos, lo que ha dado pie a la creencia de que algunos actores podrían haber tenido acceso a información antes de su divulgación.

Las Apuestas Clave que Encendieron la Alarma

Movimientos sospechosos en plataformas de apuestas en línea.

En la plataforma Polymarket, se notaron cambios drásticos en las apuestas sobre el IPC justo antes de su anuncio. Antes de las 15:30, la mayoría de las apuestas se alineaban con un incremento entre 2,5% y 2,7%. Sin embargo, poco tiempo después, el rango de apuesta se mudó a 2,8%-3%, coincidiendo exactamente con el dato final publicado por el INDEC.

Fernando Molina, ingeniero en sistemas y colaborador en investigaciones sobre criptoactivos, afirmó en sus redes sociales que al menos tres cuentas realizaron apuestas significativas, gastando entre 500 y 2,000 dólares, pocos minutos antes de la revelación del IPC, sugiriendo que se trataba de personas con acceso anticipado a la información.

Movimientos Sospechosos en el Mercado de Bonos

Las anomalías no se limitaron a las apuestas. En el ámbito de los títulos públicos en pesos, también surgieron movimientos peculiares. Se reportó un aumento en la demanda de bonos CER (indexados a la inflación) justo antes del anuncio. Esta actividad llevó a la suposición de que algunos inversionistas anticiparon la publicación del IPC, obteniendo ganancias inmediatas por el alza de estos activos.

Alertas por transacciones inusuales antes de la publicación oficial.

El día del anuncio, los títulos CER experimentaron un aumento promedio del 0,3%, a diferencia de los bonos de tasa fija que descendieron un 0,25%. También se observó una notable demanda en la licitación de bonos y letras CER, lo que incrementó aún más las sospechas sobre posibles filtraciones de datos.

Implicaciones Legales y Éticas de la Filtración de Información

Acceder a información privilegiada antes de su divulgación pública está bajo escrutinio de la legislación argentina y podría tener consecuencias legales. Las filtraciones anticipadas solo pueden ser comunicadas a un grupo selecto de funcionarios, lo que añade una capa de tensión a este polémico asunto.

A medida que los ecos de estas sospechas resuenan en el mercado, la pregunta sobre la transparencia de los datos económicos se vuelve cada vez más relevante para inversores y ciudadanos por igual.