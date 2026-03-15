Argentina Week 2026: USD 16.150 millones en inversiones prometedoras

La Argentina Week 2026 concluyó con un notable compromiso de inversión destinado a fortalecer sectores claves como minería, energía y logística, destacando el potencial exportador del país.

En un evento celebrado en Nueva York, el Gobierno Nacional, junto a 12 gobernadores y más de 30 líderes de empresas internacionales, anunció una inversión total de 16.150 millones de dólares. Este esfuerzo busca cimentar la confianza de los mercados financieros globales.

Inauguración en JP Morgan

El presidente Javier Milei dio inicio a las actividades en la sede de JP Morgan, frente a 300 empresarios. Durante su discurso, resaltó los pilares de su política económica, que prioriza la estabilidad macroeconómica y la libertad de mercado. “Seremos el país más libre del mundo”, afirmó con contundencia.

Milei también cuestionó la intervención de sectores industriales que se benefician del proteccionismo, mencionando específicamente la industria del aluminio y el acero, y enfatizó la urgencia de eliminar las barreras que afectan la competitividad.

Desarrollo en Chubut

En el ámbito del petróleo, se mencionó la intención de suprimir las retenciones a los hidrocarburos convencionales. Este acuerdo incluye una reducción de regalías para áreas marginales y la eliminación de aranceles a los polímeros, esenciales para la recuperación en cuencas maduras.

El gobernador Ignacio «Nacho» Torres destacó la colaboración entre el Estado y las provincias para garantizar un entorno confiable para las inversiones. “Este es un momento único para crear previsibilidad en un país que ha tenido históricamente alta volatilidad”, afirmó.

Oportunidades en Santa Cruz

El gobernador Claudio Vidal se reunió con inversores para potenciar la capacidad productiva de Santa Cruz, que actualmente representa el 49% de las exportaciones de oro y plata en Argentina. “En un yacimiento de 100 mil hectáreas, certificamos alrededor de 10 mil toneladas de uranio”, destacó.

Vidal también remarcó la ventaja estratégica de estar ubicados sobre la costa atlántica, lo que permite desarrollar proyectos energéticos con gran potencial.

Futuro Energético

Horacio Marín, presidente de YPF, analizó el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Vaca Muerta es crucial para que Argentina pueda exportar entre 40 y 50 mil millones de dólares a partir de 2032 y generar más de 40,000 nuevos empleos», subrayó.

Marín también explicó que con el desarrollo de proyectos de Gas Natural Licuado se buscará establecer un centro exportador de relevancia continental que atraiga la participación de empresas internacionales interesadas en recursos no convencionales.