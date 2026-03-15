IA: Entre la Euforia y la Incertidumbre

Un reciente informe de Citrini Research ha agitado los mercados, proponiendo un futuro en el que la inteligencia artificial no solo transforma la productividad, sino que podría desestabilizar la economía a gran escala para 2028. Las reacciones no se hicieron esperar y los analistas levantan la voz sobre un posible cambio de paradigma.

La Influencia de la IA en el Mercado

El estudio de Citrini Research sugiere que hacia 2028, la inteligencia artificial pasará de ser una herramienta auxiliar a reemplazar labores cognitivas complejas, provocando de esta manera una disrupción mayor a la esperada. Este análisis ha generado nerviosismo entre los inversores, quienes son conscientes de que las valoraciones actuales dependen de las expectativas de ganancias futuras.

Un Cambio en la Producción Económica

Históricamente, la capacidad de crecimiento económico ha estado limitada por el conocimiento humano. Sin embargo, la IA está ampliando enormemente la capacidad para realizar tareas, reduciendo los costos de producción. El desafío radica en garantizar que la «producción» generada por estos sistemas sea efectiva y confiable, dado que sigue dependiendo del juicio humano, un recurso escaso.

¿Evidencias de Productividad Cambiante?

A nivel microeconómico, hay signos de aumento en la eficiencia gracias a la IA en ciertos sectores. Sin embargo, en términos macroeconómicos, los datos aún son inciertos. En Estados Unidos, la productividad ha fluctuado, mostrando un aumento modesto en los últimos años, lo que deja abierta la pregunta sobre el verdadero impacto de la IA.

Perspectivas Futuras

Algunos analistas creen que la inteligencia artificial podría multiplicar el crecimiento de la productividad hasta cinco veces. Este incremento se lograría a través de nuevos bienes, servicios y procesos productivos que emergen gracias a estas tecnologías. Sin embargo, las empresas deben saber cómo adaptarse para maximizar esos beneficios.

La Realidad Empresarial

A pesar de que más del 70% de las empresas están implementando IA, solo el 20% ha observado mejoras sustanciales en productividad. Sin embargo, muchas proyectan un incremento promedio del 1,4% en los próximos tres años, lo cual refleja un optimismo moderado a pesar de la lentitud en los resultados.

Escenarios en Debate: ¿Crisis o Prosperidad?

Actualmente, el consenso no gira en torno a predicciones específicas, sino a diferentes posibles futuros. Desde optimistas que anticipan un crecimiento explosivo hasta quienes creen que el impacto de la IA será limitado a ciertas tareas, el espectro de posibilidades es amplio. El futuro de la productividad dependerá en gran medida de cómo las empresas rediseñen sus estrategias y operaciones.

Un Enfoque Proactivo

En lugar de simplemente clasificar el impacto de la IA como un «boom o decepción», es crucial adoptar una visión basada en escenarios. Aunque la evidencia de un cambio estructural en la productividad es incierta, las organizaciones deben prepararse para diversas trayectorias de crecimiento que pueden surgir en los próximos años.