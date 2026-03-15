Semifinal de Masterchef Celebrity: Emoción y Precisión en el Desafío Definitivo

¡La Semifinal de MasterChef Celebrity Argentina: Un Desafío Gastronomico Sin Precedentes!

La emoción está al rojo vivo en MasterChef Celebrity Argentina con el inicio de la semifinal, donde los cuatro cocineros que han luchado hasta aquí se preparan para enfrentar un reto que pondrá a prueba sus habilidades culinarias y su creatividad.

Desde este lunes, los semifinalistas se enfrentarán a una intensa competencia que definirá quiénes avanzarán a la gran final. Esta etapa, compuesta por dos galas consecutivas, promete ser el escenario de grandes emociones y sorpresas.

Un Reto de Alta Cocina

Los participantes que lleguen a esta fase decisiva—Ian Lucas, Sofía “La Reini” Gonet, Claudio “El Turco” Husaín, Maxi López y Emilia Attias—tendrán que replicar un sofisticado plato: cordero en croute con puré de edamame y menta, acompañado de una reducción de aceto y ciruelas pasas.

Técnicas y Detalles que Marcan la Diferencia

Este elaborado platillo exige a los concursantes demostrar una meticulosa precisión y control en los tiempos de cocción. El cordero, envuelto en una fina masa y horneado a la perfección, deberá mantener su jugosidad mientras que la corteza debe quedar dorada y crujiente. Además, el puré de edamame y menta aportará frescura, mientras que la reducción de aceto con ciruelas pasas ofrecerá un intenso contraste de sabores que hará estallar los sentidos.

Un Momento Emocionante Antes del Desafío

Antes de sumergirse en la prueba, habrá un toque emotivo. Los competidores descubrirán una estructura cubierta que revela un cuadro enmarcado con sus chaquetas blancas de cocina, símbolo del arduo camino recorrido. Este gesto servirá como un merecido reconocimiento a su esfuerzo y compromiso en cada etapa del show.

La Gala Definitiva

La gala del martes será crucial, ya que se anunciarán las dos eliminaciones que reducirán a los finalistas en esta intensa competencia. Solo dos cocineros tendrán la oportunidad de luchar por el prestigioso trofeo y el atractivo premio que otorga el programa.

Un Clímax Culinario