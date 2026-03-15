Milei arremete contra la prensa y la califica de ‘mafia mediática’

Milei ataca a Clarín: ¿Una estrategia para desviar atención de escándalos?

En un nuevo episodio de la tensión entre el gobierno de Javier Milei y los medios de comunicación, el presidente argentino arremetió contra el Grupo Clarín, en medio de controversias sobre su administración. ¿Qué hay detrás de estas acusaciones y qué implicaciones tiene para el futuro del gobierno?

Giro mediático de Milei El controvertido presidente Javier Milei reaccionó con ferocidad a críticas provenientes del Grupo Clarín, señalando que nos encontramos ante una «mafia mediática». Esta línea de ataque fue impulsada por una publicación de la diputada Juliana Santillán, quien condenó la cobertura de los medios tras la revelación de un peritaje relacionado con Mauricio Novelli, ex asesor de Milei, en el cual se sugiere un presunto acuerdo financiero por el respaldo del presidente a la fallida criptomoneda LIBRA.

Controversias internas Las críticas hacia Milei no solo provienen de los medios. La situación se complica aún más con la reciente polémica en torno a los viajes de su jefe de gabinete, Manuel Adorni, y las advertencias de economistas sobre la inflación, un tema que inquieta profundamente al actual ministro de Economía, Luis Caputo.

La respuesta de Santillán Juliana Santillán destacó que las acciones del Grupo Clarín no pueden considerarse periodismo, sino más bien una campaña orquestada con el objetivo de crear inestabilidad. Acusó a los medios de propagar narrativas negativas sin fuentes oficiales, con intenciones claras de influir en el mercado financiero.

Implicaciones del escándalo cripto Un consejero cercano a Milei, al ser consultado sobre la situación, afirmó que «no se tomará ninguna medida» en respuesta al escándalo. Aún es incierto cómo se desarrollará la investigación judicial que sigue el fiscal Eduardo Taiano, la cual podría revelar más detalles sobre el cuento detrás de la criptomoneda LIBRA y sus conexiones con el mandatario.

Un acuerdo en la mira Las capturas de pantalla del iPhone de Novelli han sacado a la luz un posible acuerdo de cinco millones de dólares que podría vincular al presidente con implicaciones más serias en la trama. Dicha información surgió después de que el material fue liberado tras meses de investigación judicial.

Rumbo a Córdoba En medio de la tormenta, Milei continuó con su agenda pública y hoy se dirigirá a Córdoba, donde tiene planeado dar un discurso en un evento a las 16 en la Bolsa de Comercio. Se espera que sea acompañado una vez más por Manuel Adorni, quien ha estado bajo el escrutinio público por su conducta reciente.