Policía israelí mata a dos jóvenes palestinos y a sus padres en Cisjordania

En una escalofriante tragedia, la familia Bani Odeh, compuesta por dos hermanos pequeños y sus padres, fue asesinada por las fuerzas israelíes en la ocupada Cisjordania, mientras regresaban de un paseo de compras para el Ramadan.

El pasado sábado, en el pueblo de Tamoun, el ataque dejó sin vida a Mohammed, de cinco años; Othman, de siete, que era ciego y tenía necesidades especiales; y sus padres, Waad Bani Odeh, de 35 años, y Ali Bani Odeh, de 37. Durante su trayecto de regreso, las fuerzas israelíes abrieron fuego, impactando en la cabeza y el rostro de todos los miembros de la familia.

Violencia Creciente en la Región

Las fuerzas israelíes operan en Cisjordania y han llevado a cabo más de 1,400 muertes desde 2019, según informes de la ONU. En el mismo periodo, también se han registrado muertes a manos de colonos israelíes, que han asesinado al menos a 44 palestinos.

Un Ataque Desgarrador

Este trágico incidente ocurrió pocas horas después de que un grupo de colonos disparó contra Amir Moatasem Odeh, de 28 años, en Qusra, al sur de Nablus. El ataque dejó a su padre, Moatasem Awda, en estado grave tras ser apuñalado durante el mismo asalto.

Impacto en la Comunidad

El ataque a la familia Bani Odeh llevó el número total de palestinos asesinados en la reciente escalada de violencia a 11. Entre los sobrevivientes, Khaled, de 11 años, relató haber escuchado los llantos de su madre y las oraciones de su padre antes de que la tragedia ocurriera.

Denuncias de Violaciones de Derechos Humanos

Desde el ataque, las fuerzas israelíes impidieron que ambulancias llegaran al lugar. Según el Ministerio de Salud palestino, todos los miembros de la familia recibieron disparos en la cabeza y el rostro, mientras que Khaled y su hermano sufrieron heridas por esquirlas.

Respuesta Oficial y Condenas Internacionales

El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino califica el suceso como una «ejecución extrajudicial», afirmando que tales actos son parte de una campaña sistemática de violencia y desplazamiento hacia el pueblo palestino. En el contexto de la actual violencia, el portavoz de la policía israelí argumentó que el ataque se realizó durante una operación conjunta, alegando que la familia representaba una amenaza.

Sindicación de la Realidad

Testigos señalaron que los agresores eran un grupo encubierto, operando sin uniforme y en un vehículo con matrícula palestina. Tras el ataque, Khaled afirmó que fue agredido por las fuerzas israelíes cuando intentó explicar quién viajaba en el auto. «Dijeron que estaba mintiendo y comenzaron a golpearme», relató.

Afectación de las Bombas en Gaza

En otro evento lamentable, un ataque aéreo israelí en Gaza dejó 12 muertos, incluyendo a una mujer embarazada y a su familia. La escalada de ataques se produce en medio de un contexto de tensión creciente en la región.