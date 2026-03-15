¿Fue vulnerado el firewall del Parlamento Europeo? Se informa que el EPP colaboró estrechamente con la AfD.

Recientes investigaciones han destapado una sorprendente colaboración entre la CDU, la CSU y partidos de derecha en el Parlamento Europeo. Este nuevo enfoque podría cambiar el rumbo de las políticas migratorias en Europa.

Un análisis de la agencia de noticias dpa ha revelado que el grupo del Partido Popular Europeo (EPP) ha comenzado a trabajar en conjunto con partidos de la derecha en un chat grupal secreto, así como en reuniones presenciales, enfocándose en una propuesta legislativa destinada a endurecer las políticas migratorias.

Un Proyecto Legislativo Estancado

La propuesta de ley, que había estado detenida durante meses, logró la mayoría necesaria en el comité correspondiente del Parlamento Europeo poco después de estas reuniones. Junto a miembros del EPP, los eurodiputados de la derecha, incluyendo a la política de AfD, Mary Khan, también apoyaron la iniciativa. La ley propuesta permitiría, entre otros aspectos, la deportación de solicitantes de asilo a «centros de retorno» ubicados en países fuera de la UE.

La cooperación emergió después de que la propuesta se encontrara estancada debido a la falta de acuerdo entre el EPP, los Socialdemócratas y los Liberales. Estos tres grupos suelen colaborar de manera informal en el Parlamento Europeo, lo que debería hacer innecesaria cualquier cooperación con partidos de extrema derecha. Sin embargo, en esta ocasión, los intentos de alcanzar un consenso fracasaron a principios de marzo, cuando los Socialdemócratas se negaron a apoyar el concepto de «centros de retorno» en su forma actual.

Modificaciones Sugeridas por AfD

Tras el estancamiento, se creó un grupo de WhatsApp donde el EPP presentó su propuesta a los grupos de derecha. Este grupo incluía a miembros del ECR, con eurodiputados del círculo de la Primera Ministra italiana Giorgia Meloni, así como del partido Patriots for Europe (PfE), que agrupa a políticos del Rassemblement National de Marine Le Pen y de los Europe of Sovereign Nations (ESN), al que también pertenecen eurodiputados de AfD.

Los miembros del chat respondieron a la propuesta con solicitudes de enmiendas. Según información de dpa, el EPP tomó en cuenta varias sugerencias del equipo de la política de AfD, Khan, como la ampliación de poderes para las autoridades al verificar la edad de los solicitantes de asilo. Khan propuso, entre otras cosas, que se implementaran pruebas médicas en caso de dudas sobre si los solicitantes son efectivamente menores de edad.

Momentos después de la creación del grupo de WhatsApp, cuatro eurodiputados de ESN, ECR, PfE y el EPP se reunieron en persona el 4 de marzo para discutir el proyecto de ley. Se trató de una sesión que incluyó a François-Xavier Bellamy del EPP, la eurodiputada Khan de AfD, y otros representantes de PfE y ECR. Juntos, redactaron un proyecto de ley para la próxima votación.

Contradicciones en el Mensaje del EPP

Manfred Weber, líder del EPP y vicecanciller de CSU, había insistido previamente en que existía un «cortafuegos» para evitar la colaboración con partidos de extrema derecha. Aunque no desmintió la existencia de los registros de chat, desestimó la relevancia política de la AfD, afirmando que «la AfD no juega ningún papel respecto a mayorías o contenido». Sin embargo, el apoyo informal a las políticas extremas suscita serias preocupaciones.

La mayoría alcanzada en el comité se interpreta como un avance para la creación de los centros de retorno de la UE. Esta propuesta sugiere que los solicitantes de asilo rechazados, que no pueden ser repatriados a sus países de origen, sean trasladados a centros de detención fuera de la UE, una iniciativa promovida por el Ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt (CSU). Junto con otros cuatro países de la UE, se ha delineado una hoja de ruta preliminar, aunque los críticos advierten que esto podría violar los derechos fundamentales de los refugiados.

La colaboración recientemente revelada con los partidos de derecha podría poner en peligro aún más este proyecto legislativo y sus implicaciones para el futuro de la política migratoria en Europa.