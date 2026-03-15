Sabrina Carpenter deslumbran en Argentina con una sensual foto en la celeste y blanca antes de Lollapalooza

La icónica cantante pop ya se encuentra en el país para compartir su magia en el festival más esperado del año. Con una conexión especial con sus seguidores, su llegada ha generado gran expectativa.

La llegada de una estrella

Después de un exitoso show en Chile, Sabrina Carpenter pisó suelo argentino, donde su arribo ha sido recibido con entusiasmo. La artista, muy querida entre los fans locales, recurrió a las redes para anunciar su llegada.

Un guiño para sus seguidores

Publicó una imagen del Monumento de los Españoles en sus redes sociales, un gesto que resuena profundamente entre sus aficionados, quienes cada vez que visita el país esperan con ansias esta tradicional publicación.

Recordando sus inicios en Argentina

Desde su primera visita en 2016, cuando participó en la serie Soy Luna, Sabrina ha cultivado un fuerte lazo con sus fans. Esta conexión ha hecho que Buenos Aires se «sabrinice» con cada presentación.

Aumento de la expectativa en el festival

Con el comienzo de Lollapalooza, Sabrina compartió otra publicación desde su hotel, invitando a sus seguidores a unirse a su actuación en vivo a través de Flow. Su atuendo, que incluía una camiseta de la Selección Argentina, ha causado revuelo. La estrella, conocida por lucirla en sus visitas anteriores, ha dejado a todos intrigados.

Un espectáculo lleno de sorpresas

Los seguidores esperan con ansias un momento icónico de su show: durante la canción Juno, Sabrina «arresta» a un espectador, una parte divertida de su espectáculo que se ha vuelto viral en redes sociales. Con cada concierto, esta dinámica promete ser única y memorable.

Las apuestas están sobre la mesa

Los fans están a la expectativa de quién será el elegido de esta noche. Mientras algunos cuchichean nombres como Topa y Julieta Poggio, la diversión está asegurada. Este verano, Buenos Aires se prepara para una noche inolvidable con la estrella pop.

Un final inesperado

Sabrina ha demostrado que cada espectáculo es único, lo que añade un aire de misterio y emoción a cada presentación. Las redes sociales están al rojo vivo, y la comunidad de fans está lista para dejarse llevar por la energía de la noche.