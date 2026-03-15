Deputados que investigan $LIBRA anuncian conferencia por nuevas revelaciones

Las recientes revelaciones sobre la criptomoneda $LIBRA han sacudido el entorno político argentino, poniendo en la mira al presidente Javier Milei y su círculo más cercano. Este lunes, legisladores se preparan para anunciar acciones ante el nuevo giro en la investigación.

Convocatoria de Prensa en el Congreso

La controversia en torno a $LIBRA ha llevado a los diputados a convocar una conferencia de prensa para este lunes 16 de marzo a las 16 horas en el Congreso. La actividad será liderada por el diputado Juan Marino, quien también fue secretario de la Comisión Investigadora sobre el caso. Durante la conferencia se ofrecerán detalles sobre la nueva información que ha salido a la luz y su vinculación con el informe final entregado en noviembre de 2025.

Participación de Legisladores Clave

Están previstos los discursos de figuras significativas como Sabrina Selva y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), así como del exdiputado Oscar Agost Carreño, todos con un papel fundamental en la investigación parlamentaria. Según comunicaron, están en constante diálogo para coordinar los próximos pasos frente a lo que consideran una falta de cooperación del Ejecutivo.

Revelaciones Que Prenden Alarmas

Las últimas noticias provienen de un peritaje judicial sobre el celular de Mauricio Novelli, el lobista involucrado. Entre los documentos hallados, destaca un “memo” que presumiblemente detalla un acuerdo por cinco millones de dólares para la promoción de $LIBRA. Se incluyen pagos vinculados a un tuit de promoción del presidente Milei y un contrato personal con él.

Las Comunicaciones Clave

Los investigadores hallaron numerosas comunicaciones entre Novelli, el presidente Milei y su hermana Karina, especialmente en los días previos al lanzamiento de $LIBRA el 14 de febrero de 2025. Marino ha afirmado que estas revelaciones son «contundentes» y respaldan las hipótesis planteadas anteriormente por la Comisión.

El Informe Final de la Comisión Investigadora

La Comisión Investigadora de $LIBRA comenzó sus trabajos en abril de 2025, logrando una aprobación mayoritaria en la Cámara de Diputados. El informe final, que data del 18 de noviembre de 2025, denuncia una presunta estafa y la falta de colaboración del Ejecutivo durante la investigación, poniendo en cuestión la conducta de Milei en su función de presidente.

Obstáculos y Presiones Judiciales

Durante su labor, los legisladores enfrentaron severos obstáculos para obtener información, y la falta de comparecencia de ciertos funcionarios generó inquietud. Sin embargo, las recientes filtraciones han renovado la presión sobre el sistema judicial para que avance en el esclarecimiento de este caso.

Próximos Pasos en la Investigación

El encuentro del lunes busca establecer una postura clara sobre el impacto de las nuevas revelaciones y un eventual plan de acción legislativa o judicial por parte de los diputados involucrados. Los últimos hallazgos pueden ser el catalizador que impulse el caso hacia su conclusión.