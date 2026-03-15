Proyecciones del Precio del Dólar para 2026 según Expertos del Mercado

El Futuro del Dólar: ¿Qué Proyectan los Expertos para Fin de Año?

La caída del dólar, que alcanza casi un 4% en 2026, plantea una pregunta crucial para ahorristas e inversores: ¿qué precio tendrá el dólar estadounidense hacia fin de año? En un ambiente marcado por la incertidumbre económica, los pronósticos de bancos y consultoras vuelven a ser el centro de atención.

Las previsiones de economistas con antecedentes acertados son fundamentales en este contexto. Un informe de FocusEconomics, recopilado en diciembre de 2024, ofrece pronósticos sobre el dólar oficial a un año vista, destacando a los analistas que mejor se acercaron al valor real de la divisa en diciembre pasado.

Según el informe, el dólar mayorista cerró 2025 en $1.455, que sirve de referencia para evaluar a los economistas más precisos. Entre ellos se encuentran BBVA Research ($1.457), Credicorp Capital ($1.450), Itau Unibanco ($1.450), Invecq Consulting ($1.450), MAPFRE Economics ($1.440) y Oxford Economics ($1.440).

Un dato interesante es que MAPFRE Economics no solo acertó el año anterior en sus proyecciones para el dólar mayorista del 2024, sino que continúa liderando como la firma más precisa en sus pronósticos actuales.

Proyecciones de MAPFRE Economics para el Dólar

Este ranking resalta las proyecciones de los economistas para finales de 2026. Según el informe más reciente de MAPFRE Economics, el dólar mayorista podría alcanzar los $1.996 para fin de año, lo que indica un aumento del 37% en comparación con el año anterior.

Este porcentaje es superior al 41% registrado en 2025 y al 27% esperado en la inflación anual por parte de los expertos. Cabe destacar que esta proyección es 145 pesos menos que lo que se pronosticó en febrero, sugiriendo una revisión en las expectativas.

Comparativa de Proyecciones entre Consultoras

Aparte de MAPFRE Economics, también se deben considerar estimaciones de otros cinco destacados analistas que se aproximaron al valor exacto del pasado año. Sus proyecciones para fin de año son:

Invecq Consulting ($1.900), Oxford Economics ($1.859), BBVA Research ($1.755), Itau Unibanco ($1.700), y Credicorp Capital ($1.670).

Esta variabilidad resalta la diferencia notable entre las proyecciones, con MAPFRE Economics presentando una cifra considerablemente más alta que el resto.

El consenso general de los 44 economistas encuestados por FocusEconomics estima un dólar mayorista de $1.713 para diciembre, lo que representa una disminución de 16 pesos desde las previsiones de febrero.

En el ámbito de opciones y futuros del Matba-Rofex, se estima que el dólar mayorista se sitúe en $1.730, cercano a las proyecciones de BBVA Research e Itaú Unibanco.

El Gobierno también presenta su enfoque en el monto proyectado en el Presupuesto 2026, donde se prevé un dólar mayorista de $1.423, similar al nivel actual.

Camilo Tiscornia, economista y director de C&T Asesores, considera que estamos ante un año relativamente tranquilo en términos financieros, dado que las próximas cosechas podrían aportar un flujo positivo de dólares al mercado. Su estimación sitúa el dólar mayorista en $1.676 para diciembre.

Sebastián Menescaldi, director asociado de Eco Go, anticipa un dólar de $1.567 para fin de año, sugiriendo que el Gobierno probablemente utilizará el dólar como ancla para controlar la inflación, incluso si eso implica ajustes en la actividad económica y tasas de interés.