Clásico cordobés: Belgrano se mide ante Talleres

El Clásico Cordobés: Belgrano y Talleres se Enfrentan en una Batalla Apasionante
Belgrano y Talleres se preparan para vivir otra electrizante edición del clásico cordobés, que promete un espectáculo inolvidable en el Gigante de Alberdi este fin de semana.
Un Encuentro Esperado
Belgrano recibe a Talleres en el marco de la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro comenzará bajo el arbitraje de Facundo Tello y será transmitido a través de TNT Sports Premium.
Primeros Pasos de un Clásico Intenso
Desarrollo del Partido
Bajo el mando del técnico de Talleres, se buscó intensamente el juego por las bandas, mientras que Belgrano confiaba en las conexiones entre Zelarayán, Vázquez y Passerini. Sin embargo, la primera oportunidad clara llegó cuando Thiago Cardozo intervino de manera crucial, rechazando un intento de Alexandro Maidana.
Historial Reciente: Empates y Oportunidades
El conjunto local, Belgrano, comenzó bien el torneo, ganando sus primeros partidos y manteniendo un desempeño sólido hasta que sufrió su primera derrota ante Huracán. Por su parte, Talleres tuvo un comienzo más irregular, con altibajos en su rendimiento que se tradujeron en un par de victorias y varios empates hasta ahora.
Una Rivalidad que No Pierde Emoción
Este clásico brinda una oportunidad para romper el ciclo de empates que ha marcado sus últimos encuentros, con seis partidos finalizados sin un ganador desde la última victoria significativa de Talleres en 2018.
En el último episodio de este enfrentamiento, el 5 de octubre de 2025, Talleres extendió a 24 años su invicto en Primera División ante Belgrano, manteniendo así una racha que tanto hinchas como jugadores esperan desafiar.
Detalles Importantes
Estadio: Gigante de Alberdi
Árbitro: Facundo Tello
VAR: Héctor Paletta
Transmisión: TNT Sports Premium