Clásico cordobés: Belgrano se mide ante Talleres

Belgrano recibe a Talleres en el marco de la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro comenzará bajo el arbitraje de Facundo Tello y será transmitido a través de TNT Sports Premium.

Desarrollo del Partido

Bajo el mando del técnico de Talleres, se buscó intensamente el juego por las bandas, mientras que Belgrano confiaba en las conexiones entre Zelarayán, Vázquez y Passerini. Sin embargo, la primera oportunidad clara llegó cuando Thiago Cardozo intervino de manera crucial, rechazando un intento de Alexandro Maidana.

Historial Reciente: Empates y Oportunidades

El conjunto local, Belgrano, comenzó bien el torneo, ganando sus primeros partidos y manteniendo un desempeño sólido hasta que sufrió su primera derrota ante Huracán. Por su parte, Talleres tuvo un comienzo más irregular, con altibajos en su rendimiento que se tradujeron en un par de victorias y varios empates hasta ahora.

Una Rivalidad que No Pierde Emoción

Este clásico brinda una oportunidad para romper el ciclo de empates que ha marcado sus últimos encuentros, con seis partidos finalizados sin un ganador desde la última victoria significativa de Talleres en 2018.

En el último episodio de este enfrentamiento, el 5 de octubre de 2025, Talleres extendió a 24 años su invicto en Primera División ante Belgrano, manteniendo así una racha que tanto hinchas como jugadores esperan desafiar.

Detalles Importantes

Estadio: Gigante de Alberdi

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Héctor Paletta

Transmisión: TNT Sports Premium