Fuerte operativo de seguridad ante la marcha de los K

La ex presidenta comparece ante la justicia en el controvertido caso de los Cuadernos de las Coimas, mientras seguidores se movilizan para apoyarla.

Este martes, la ex presidenta Cristina Kirchner se presentará de manera presencial ante el Tribunal que la juzga por su vinculación en el caso de los Cuadernos de las Coimas. Un dispositivo de seguridad elaborado, que incluye policías federales y seguimiento a través de una tobillera electrónica, está preparado para este importante día en el que inician las audiencias de indagatorias para los 86 imputados.

Preparativos de Seguridad y Movilización

Desde las primeras horas de la mañana, grupos de militantes han convocado a una concentración frente al domicilio de Cristina en San José 1111, donde cumple con prisión domiciliaria desde junio de 2025. La invitación destaca el lema: “Siempre con Cristina, Milei arma una farsa judicial para tapar su desastre”.

Detalles del Juicio

Cristina ha sido convocada por el Tribunal Oral Federal 7, que coordina el juicio relacionado con los Cuadernos de las Coimas. Durante días, el tribunal ha gestionado permisos para que la ex presidenta pueda salir de su hogar, dado que su prisión domiciliaria está a cargo del TOF 2, que se ocupa de su condena por administración fraudulenta en el caso Vialidad.

Logística del Traslado

Como parte del operativo de seguridad, Cristina será transportada por efectivos bajo la dirección del comisario Diego Carbone. A su llegada, será supervisada por un contingente de 20 policías, quienes también atenderán el traslado de otros imputados, como Julio De Vido, quien, aunque invocará su derecho a no declarar, deberá estar presente ante el tribunal.

Cronograma de Audiencias

La jornada judicial se desarrollará en la Sala AMIA del complejo de Comodoro Py, y comenzará antes de las 9 de la mañana. No se descarta que, tras su declaración, puedan surgir cuartos intermedios que permitan a Kirchner abandonar el edificio, mientras otros acusados también se preparan para sus indagatorias a lo largo del día.

Las Acusaciones Contra Cristina Kirchner

Las imputaciones contra la ex mandataria son graves. Se la ha acusado de ser la jefa de una asociación ilícita y de cohecho pasivo de forma reiterada, a raíz de un entramado de corrupción vinculado a la adjudicación de obras públicas durante su mandato. La investigación, liderada por el fiscal Carlos Stornelli, ha establecido que esta organización operó entre 2003 y 2015, con la presunta complicidad de altos funcionarios del Estado.

Un Caso que Marca la Historia

Este juicio es uno de los más emblemáticos en la historia reciente de Argentina, catalogado como la mayor maniobra de corrupción de los últimos años. El caso se originó a partir de los cuadernos del ex chofer de Roberto Baratta, que documentaron las irregularidades en la recepción de dinero proveniente de contratistas del Estado. La defensa de Kirchner ha insistido en la falta de pruebas, mientras el Ministerio Público Fiscal mantiene firme su acusación.