Driussi brilla: River Plate derrota a Sarmiento en el Apertura

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Tomás Galván, Kendry Páez, Ian Subiabre; y Sebastián Driussi. Director Técnico: Eduardo Coudet.

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Manuel García, Carlos Villalba; Gabriel Díaz y Junior Marabel. Director Técnico: Facundo Sava.

Claves del Encuentro

La estrategia de River, encabezada por Coudet, dependerá en gran medida de la creatividad en el medio campo y la efectividad en el ataque. La conexión entre Driussi y los jóvenes como Páez puede ser determinante. Sarmiento, liderado por Sava, deberá aprovechar cada oportunidad en el contraataque para incomodar a la defensa local y hacer valer sus armas ofensivas.