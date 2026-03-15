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Driussi brilla: River Plate derrota a Sarmiento en el Apertura

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¡River Plate y Sarmiento se Preparan para un Encuentro Inolvidable!

En una jornada que promete emociones intensas, River Plate y Sarmiento se alistan para enfrentarse en un duelo que podría definir mucho más que tres puntos en la tabla. A continuación, todos los detalles sobre las formaciones y lo que se espera del partido.

Formaciones Confirmadas

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Tomás Galván, Kendry Páez, Ian Subiabre; y Sebastián Driussi. Director Técnico: Eduardo Coudet.

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Manuel García, Carlos Villalba; Gabriel Díaz y Junior Marabel. Director Técnico: Facundo Sava.

Expectativas del Partido

Claves del Encuentro

La estrategia de River, encabezada por Coudet, dependerá en gran medida de la creatividad en el medio campo y la efectividad en el ataque. La conexión entre Driussi y los jóvenes como Páez puede ser determinante. Sarmiento, liderado por Sava, deberá aprovechar cada oportunidad en el contraataque para incomodar a la defensa local y hacer valer sus armas ofensivas.

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