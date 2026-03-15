James Rodríguez debuta en la MLS: Vancouver Whitecaps cae 5-0 ante Minnesota United

El talentoso mediocampista colombiano, James Rodríguez, está listo para hacer su esperada aparición con Minnesota United tras 166 días sin jugar en partidos oficiales.

James Rodríguez jugará sus primeros minutos con Minnesota United, luego de 166 días sin partidos oficiales – crédito X/@MNUFC

El día llegó. Minnesota United se enfrenta a Vancouver Whitecaps en un emocionante encuentro de la Major League Soccer, donde todos los ojos estarán puestos en James Rodríguez. Este será el primer partido oficial del colombiano después de un largo paréntesis de 166 días.

Información del Partido

El encuentro, que corresponde a la cuarta fecha del torneo, se disputará en tierras canadienses. Minnesota llega con la esperanza de conseguir una victoria y más aún con la inclusión de Rodríguez en el plantel. Por su parte, Vancouver también contará con un compatriota en su alineación: Edier Ocampo, quien tiene una rica trayectoria en el fútbol colombiano.

Expectativas y Estrategia

El pitazo inicial está programado para las 3:30 p.m. y los fanáticos están ansiosos por ver cómo se desenvuelve Rodríguez en el campo. Su habilidad y creatividad serán cruciales para el desempeño del equipo en este competido duelo.

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