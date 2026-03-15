¿Mauricio Novelli manejaba el teléfono de Javier Milei? ‘Voy a agarrar su cel para darle RT’

La conexión entre Mauricio Novelli y Javier Milei ha despertado un torrente de especulaciones, promovidas por un análisis forense que ha desvelado detalles sorprendentes acerca de sus interacciones.

El reciente escándalo en torno a $Libra ha reavivado la atención mediática después de que se conocieran hallazgos impactantes de las investigaciones sobre el celular de Novelli. Este activo trader era conocido por su cercana relación con el presidente, al punto de que alardeaba sobre su capacidad para manejar su teléfono.

Un Vínculo de Confianza

La confianza entre Novelli y Milei fue tal que el joven trader aseguraba tener acceso directo a las comunicaciones del mandatario. La investigación del equipo técnico del Ministerio Público Fiscal ha comenzado a revelar detalles de esta intimidad, incluyendo la participación de Martín Romeo, un especialista en criptomonedas que figura como querellante en la causa.

Revelaciones del Peritaje

Los peritos han desglosado más de mil páginas de análisis, identificando mensajes que sugieren la posibilidad de que Novelli escribía los tuits de Milei. Según Agustín Rombolá, figura clave en el caso, la evidencia parece corroborar los rumores que circulaban sobre su involucramiento en la gestión de redes sociales del presidente.

Mensajes Clave en el Grupo de WhatsApp

En las conversaciones grabadas, se destaca un intercambio entre Novelli y su grupo de colaboradores donde coordinan actividades para anunciar la presencia de Milei en el evento Tech Forum. En una comunicación fechada el 16 de septiembre, se menciona que Novelli planeaba tomar el celular del presidente para dar un retuit a la publicación.

El Rol de Novelli en las Redes Sociales

A menudo se ha afirmado que Milei gestiona su cuenta de X, mientras que su presencia en otras plataformas es administrada por Iñaki Gutiérrez. Sin embargo, las evidencias sugieren que Novelli no actuaba solo cuando se trataba de la comunicación digital del líder.

Cuidado en Cada Movimiento

Un post en la cuenta de @TechForumAR, que anunciaba la participación de Milei, se publicó a pocos minutos de que el trader confirmara el éxito de la estrategia. Novelli, empleando un tono desenfadado, cerró la conversación con un comentario provocativo, evidenciando una confianza casi desenfrenada en su papel.

Los Colaboradores de Novelli

Algunos de los interlocutores en el grupo son reconocidos en el ámbito digital y están directamente vinculados a Novelli. Uno de ellos es Sergio Morales, quien, bajo el seudónimo de «Sergio Crypto City», se enfrenta a problemas legales tras su renuncia en la CNV. También se menciona a María Pía Novelli, cuya implicación en la investigación ha atraído el interés de la prensa.

Pistas sobre el Acuerdo de $5 Millones

Las filtraciones recientes sugieren que Novelli podría haber redactado un acuerdo de $5 millones relacionado con el respaldo de Milei al proyecto $Libra. Esta información, aunque polémica, ha levantado sospechas sobre la veracidad y la profundidad de la implicación del presidente en el caso.

Un Diario Íntimo Digital

Los peritos descubrieron un escrito que podría ser clave para entender la conexión entre Milei y el trader. Este documento podría conllevar información crucial sobre un acuerdo privado y los planes que se discutían en los círculos cercanos al presidente.

Impacto en la Gestión de Milei

La situación se complica aún más al revelar que Milei, durante su presidencia, ha estado involucrado en una serie de comunicaciones que lo vinculan directamente con Novelli, sugiriendo una orquestación más elaborada de sus estrategias mediáticas y políticas.

A medida que avanza la investigación, las revelaciones sobre la relación entre estos actores políticos continúan surgiendo, dejando a muchos cuestionando la transparencia y las motivaciones detrás del escándalo $Libra.