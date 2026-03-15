Semana Santa 2026: Preparativos del Vaticano y Ritual del Papa León XIV en Roma

Descubre todo lo que necesitas saber sobre las celebraciones de Semana Santa en el Vaticano para 2026, desde el Domingo de Ramos hasta la Vigilia Pascual, en un evento lleno de tradición y espiritualidad.

Cada año, el Vaticano prepara una serie de celebraciones litúrgicas que marcan el calendario de Semana Santa. Para 2026, los eventos centrales tendrán lugar entre el 29 de marzo y el 5 de abril en Roma, siendo presididos por el Papa León XIV, según anunció la Oficina para las Celebraciones Litúrgicas de la Santa Sede.

Las Celebraciones Litúrgicas de Semana Santa

El programa oficial incluye importantes ceremonias como:

Domingo de Ramos en la plaza de San Pedro

en la plaza de San Pedro Misa Crismal del Jueves Santo

del Jueves Santo Celebración de la Pasión del Señor el Viernes Santo

el Viernes Santo Tradicional Vía Crucis en el Coliseo

en el Coliseo Vigilia Pascual en la basílica vaticana

Estas ceremonias forman parte del Triduo Pascual, que es considerado el corazón del calendario litúrgico católico.

Inicio de las Celebraciones: Domingo de Ramos

La celebración comienza con el Domingo de Ramos, que conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. En 2026, esta ceremonia se llevará a cabo el 29 de marzo a las 10 de la mañana, presidida por León XIV.

Durante esta liturgia, se llevará a cabo la bendición de los ramos de olivo y palma, seguida de la lectura solemne del relato de la Pasión, congregando a miles de fieles en la plaza de San Pedro.

Jueves Santo y el Significado de las Ceremonias

El Jueves Santo empieza con la Misa Crismal en la basílica de San Pedro, donde se consagran los óleos sagrados utilizados en los sacramentos durante el año. Esta ceremonia reúne a obispos y sacerdotes en Roma.

Más tarde, se celebrará la Misa de la Cena del Señor, reviviendo la Última Cena de Jesús. En 2026, esta misa está programada en la basílica de San Juan de Letrán.

El Viernes Santo: Un Día de Reflexión

El Viernes Santo es un día de solemnidad, ya que no se celebra misa. La Iglesia recuerda la muerte de Jesús a través de la liturgia de la Pasión del Señor, que incluye la lectura del Evangelio y la veneración de la cruz.

Por la noche, el Vía Crucis en el Coliseo de Roma se convierte en un evento conmovedor, donde el papa conduce la ceremonia al aire libre.

La Importancia de la Vigilia Pascual

La noche del Sábado Santo, se celebra la Vigilia Pascual en la basílica de San Pedro. La ceremonia inicia con el encendido del fuego nuevo y el cirio pascual, emblema de la resurrección. A través de lecturas bíblicas, se renuevan promesas bautismales hasta llegar a la proclamación de la resurrección de Cristo.

El Domingo de Resurrección

El Domingo de Pascua culmina las festividades con una misa en la plaza de San Pedro. Posteriormente, el papa ofrecerá la bendición Urbi et Orbi desde el balcón de la basílica.

La logística de estas ceremonias exige una cuidadosa preparación, donde los obispos participan con vestiduras litúrgicas específicas siguiendo las instrucciones de la Santa Sede.

En 2026, la Vigilia Pascual está programada para la noche del 4 de abril, seguida de la misa del Domingo de Resurrección por la mañana, culminando con la bendición papal al mediodía.