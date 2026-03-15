¡En Vivo! Las Estrellas de Hollywood Desfilarán por la Alfombra Roja de los Oscars 2026

La famosa alfombra roja de los Oscar no solo brilla por los famosos que la pisan, sino que este año también destaca por el despliegue de seguridad sin precedentes.

En la icónica Hollywood Boulevard, la emoción está en el aire con la llegada de los Oscar, pero el ambiente festivo se ve marcado por un refuerzo considerable de la seguridad. Este año, la atención no solo está en las estrellas, sino también en la custodia de la zona, en respuesta a la creciente tensión global.

Una Noche de Glamour y Seguridad

El evento, que atrae a miles de turistas y fanáticos, presenta una imagen glamorosa en televisión, sin embargo, detrás de las cámaras, la realidad es diferente. La alfombra roja, ubicada entre souvenirs y tiendas, se transforma en un espacio con un notable aumento de agentes de policía.

Sorpresas y Tensiones en el Bulevar

Este año, la situación es especialmente crítica debido a la tensión internacional entre EE. UU., Israel e Irán. Las autoridades han incrementado la vigilancia en Hollywood Boulevard y sus alrededores, asegurando la seguridad de todos los presentes en la ceremonia.

A medida que se acerca la fecha de los Oscar, el bullicio habitual se fusiona con un ambiente de vigilancia estricto, reflejando la complejidad del contexto actual. La noche promete ser memorable, marcada no solo por el brillo de las estrellas, sino también por la preparación ante la adversidad.