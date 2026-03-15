El Cambio de Cristina: Los Gobernadores en el Punto de Mira

Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) han generado un vehemente debate esta semana. El oficialismo buscará sumar los votos necesarios mientras lidia con la polémica creada por recientes escándalos y desafíos electorales.
Este martes, en el CARI, se llevará a cabo un encuentro entre jueces electorales y legisladores para discutir la viabilidad de instaurar la Boleta Única a nivel nacional y la continuidad de las PASO. Este debate se sustenta en el desinterés del oficialismo por las instancias de diálogo en el Congreso.
La transición hacia un sistema que elimine las boletas tradicionales presenta complicaciones logísticas significativas. En el caso de que un partido mayoritario opte por este modelo, se enfrentarían a la tarea titánica de confeccionar extensas listas para cumplir con la normativa vigente.
Figuras clave como el ministro del Interior han expresado su deseo de abolir las PASO, aunque reconocen la dificultad actual en reunir los 129 votos necesarios en la Cámara de Diputados. La urgencia para avanzar radica en el costo y la falta de populares de las primarias, una nueva estrategia que debe ganarse la confianza de los partidos de oposición.
En un giro inesperado, el exsenador Miguel Pichetto ha revelado que Cristina Kirchner está a favor de mantener las PASO, entendiendo la necesidad de este sistema para consolidar el liderazgo dentro del peronismo. A pesar de su inhabilitación para ejercer políticamente, su influencia sigue siendo palpable.
El apoyo de los gobernadores se vuelve crucial. Muchos de ellos parecen estar a favor de mantener las PASO, pese a la manipulación con fechas y listas por parte del actual Gobierno. La posibilidad de unificar elecciones a nivel nacional también se discute en el marco de las negociaciones.
El Gobierno designará a un nuevo funcionario encargado de la reforma política, quien será crucial en el proceso de eliminación de las PASO. Diego Marías, un abogado con experiencia en temas electorales, se prepara para liderar esta tarea que ha levantado críticas y esperanzas dentro del ambiente político.
El éxito de esta reforma dependerá de la habilidad del Gobierno para conciliar intereses dispares y fomentar un diálogo constructivo. La falta de experiencia en política puede representar un obstáculo significativo en este camino hacia la modernización del sistema electoral.
En paralelo, el Gobierno busca ahorrar costos eliminando la obligación de publicación de los listados de candidatos en diarios de gran circulación, argumentando que es un gasto innecesario. Esta iniciativa también suscita diversas opiniones en el ámbito legislativo.
Mientras se desarrollan estas negociaciones, el Congreso se prepara para un nuevo debate: la ley de glaciares. Este proyecto, que busca establecer condiciones más estrictas para las actividades mineras, ha generado un movimiento inesperado, con una gran cantidad de interesados dispuestos a participar en audiencias públicas.