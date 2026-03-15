El Cambio de Cristina: Los Gobernadores en el Punto de Mira

En medio de intensas negociaciones políticas, el oficialismo se prepara para captar el apoyo parlamentario que le permita avanzar con la implementación de las PASO en el año electoral que se avecina.

Urgencia Electoral: ¿Se Mantendrán las PASO?

Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) han generado un vehemente debate esta semana. El oficialismo buscará sumar los votos necesarios mientras lidia con la polémica creada por recientes escándalos y desafíos electorales.

Reunión Clave entre Jueces y Legisladores

Este martes, en el CARI, se llevará a cabo un encuentro entre jueces electorales y legisladores para discutir la viabilidad de instaurar la Boleta Única a nivel nacional y la continuidad de las PASO. Este debate se sustenta en el desinterés del oficialismo por las instancias de diálogo en el Congreso.

La Controversia de la Boleta Única

La transición hacia un sistema que elimine las boletas tradicionales presenta complicaciones logísticas significativas. En el caso de que un partido mayoritario opte por este modelo, se enfrentarían a la tarea titánica de confeccionar extensas listas para cumplir con la normativa vigente.

Desafíos Internos y Críticas

Figuras clave como el ministro del Interior han expresado su deseo de abolir las PASO, aunque reconocen la dificultad actual en reunir los 129 votos necesarios en la Cámara de Diputados. La urgencia para avanzar radica en el costo y la falta de populares de las primarias, una nueva estrategia que debe ganarse la confianza de los partidos de oposición.

La Influencia de Cristina Kirchner

En un giro inesperado, el exsenador Miguel Pichetto ha revelado que Cristina Kirchner está a favor de mantener las PASO, entendiendo la necesidad de este sistema para consolidar el liderazgo dentro del peronismo. A pesar de su inhabilitación para ejercer políticamente, su influencia sigue siendo palpable.

Gobernadores: Un Factor Decisivo

El apoyo de los gobernadores se vuelve crucial. Muchos de ellos parecen estar a favor de mantener las PASO, pese a la manipulación con fechas y listas por parte del actual Gobierno. La posibilidad de unificar elecciones a nivel nacional también se discute en el marco de las negociaciones.

Preparativos para la Eliminación de las PASO

El Gobierno designará a un nuevo funcionario encargado de la reforma política, quien será crucial en el proceso de eliminación de las PASO. Diego Marías, un abogado con experiencia en temas electorales, se prepara para liderar esta tarea que ha levantado críticas y esperanzas dentro del ambiente político.

Retos de la Reforma Electoral

El éxito de esta reforma dependerá de la habilidad del Gobierno para conciliar intereses dispares y fomentar un diálogo constructivo. La falta de experiencia en política puede representar un obstáculo significativo en este camino hacia la modernización del sistema electoral.

Ahorros y Estrategias del Gobierno

En paralelo, el Gobierno busca ahorrar costos eliminando la obligación de publicación de los listados de candidatos en diarios de gran circulación, argumentando que es un gasto innecesario. Esta iniciativa también suscita diversas opiniones en el ámbito legislativo.

El Debate sobre la Ley de Glaciares