Menor de 15 años encontrado sin vida en Flor de Maroñas, Montevideo

La trágica muerte de Jonathan Correa, un adolescente de 15 años, ha conmocionado a la comunidad. Su deceso, resultado de una violenta agresión familiar, revela una alarmante historia de abuso.

El hallazgo del cuerpo de Jonathan Correa, que fue encontrado sin vida en una zanja en el barrio Flor de Maroñas, Montevideo, ha desatado una investigación judicial que apunta a un entorno familiar marcado por la violencia. El joven presentaba graves lesiones internas y evidencias de múltiples traumatismos.

Detalles del caso

El trágico incidente ocurrió el pasado 6 de marzo, pero ha dado de qué hablar en Argentina recientemente. Según la investigación, el padre de Jonathan, Jonathan Calero, de 34 años, lo agredió ferozmente tras una discusión relacionada con el cuidado de una perra y sus cachorros. A pesar de los intentos de disfrazar el crimen como un accidente, la autopsia reveló un patrón de maltrato físico crónico con marcas visibles de golpes en distintas etapas.

Un historial de violencia

Los antecedentes no son alentadores. Se han registrado 14 denuncias de violencia doméstica contra Calero desde 2013. Tanto los centros de asistencia como la escuela del joven habían emitido alertas sobre la situación, señalando un entorno peligroso para Jonathan.

Acciones judiciales en curso

Las autoridades uruguayas han decidido imputar a Calero por homicidio especialmente agravado por el lazo familiar. Actualmente, se encuentra en prisión preventiva por 180 días mientras se llevan a cabo evaluaciones psiquiátricas en el Hospital Vilardebó.

Intervención de derechos humanos

La Institución Nacional de Derechos Humanos está llevando a cabo una investigación para esclarecer por qué no se actuó de manera efectiva ante las alarmas previas. El caso ha generado un fuerte eco en el Parlamento uruguayo, donde se han solicitado informes y auditorías a los organismos involucrados.

Impacto en el entorno familiar

En el hogar también habitaban la madre de Jonathan y su hermana de 9 años. Esta última ha sido trasladada a un centro del INAU para garantizar su seguridad, mientras se investiga la posible complicidad u omisión de la madre en el suceso.