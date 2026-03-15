Trump y Starmer debaten sobre el estrecho de Ormuz mientras Alemania duda de la misión naval

La escalada del conflicto entre Irán y Estados Unidos, junto con sus aliados, continúa desestabilizando la región. Aquí te traemos un resumen de los eventos más recientes.

El Caos en el Ciberespacio Iraní

Un informe de NetBlocks alertó sobre un desplome en la conectividad de las telecomunicaciones en Irán, donde el acceso a internet se ha visto severamente limitado desde el inicio del conflicto. Mucha de la población que aún podía conectarse a la red a través de VPNs y servicios como Starlink se encuentra actualmente desconectada.

Reapertura del Estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro británico, Keir Starmer, han discutido la crucial necesidad de mantener abierto el Estrecho de Ormuz, vital para el transporte global de petróleo. Teherán había amenazado con bloquear el paso marítimo en respuesta a los recientes ataques, afectando así a las rutas comerciales internacionales.

Dudas sobre la Misión Naval

El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Johann Wadephul, mostró escepticismo respecto a la participación de Alemania en la misión internacional destinada a proteger la navegación en el Estrecho de Ormuz. Wadephul aclaró que una solución diplomática es esencial y que Alemania no se unirá al conflicto militar.

Irán Rechaza Negociaciones por el Conflicto

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que su país no tiene interés en entablar diálogos con Estados Unidos, resaltando que se sienten lo suficientemente fuertes para resistir. Esto contrasta con las declaraciones de Trump sobre la intención de Irán de buscar un acuerdo.

Israel Desmiente Escasez de Interceptores

Fuentes militares israelíes negaron rumores sobre una falta de interceptores de misiles, asegurando que están preparados para un enfrentamiento prolongado. Esta afirmación se produce tras reportes de que Israel notificó a Estados Unidos sobre limitaciones en su capacidad de defensa aérea.

Italia Confirma Ataque a Base en Kuwait

Italia informó que su base militar en Ali Al Salem en Kuwait fue blanco de un ataque con drones, aunque no se reportaron heridos entre las tropas italianas y estadounidenses allí desplegadas. La Defensa italiana confirmó la destrucción de equipamiento sin causar bajas humanas.

Compromiso de Egipto con Qatar

El presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sissi, expresó su apoyo incondicional a Qatar y otros países del Golfo afectados por las agresiones iraníes. Durante una visita a Doha, instó a una desescalada de tensiones en la región.

Ayuda Humanitaria de Turkmenistán a Irán

Turkmenistán anunció el envío de cuatro camiones con ayuda humanitaria a Irán, incluyendo medicinas y alimentos, como un gesto de solidaridad entre naciones vecinas.

Los Impactos en Tel Aviv

La ciudad de Tel Aviv se encuentra en medio de esfuerzos de limpieza tras múltiples impactos de municiones, generando preocupación entre los ciudadanos sobre la seguridad pública. Las autoridades están trabajando intensamente para asegurar el área.

Preocupaciones de Escalación del Conflicto

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, expresó su inquietud por la escalada en Medio Oriente, señalando que es responsabilidad de todos los involucrados encontrar una solución pacífica. Su advertencia subraya la incertidumbre que rodea el desarrollo del conflicto.

Apelo del Papa por la Paz

En su oración del Angelus, el Papa Leo XIV renovó su llamado a la paz en Medio Oriente, pidiendo el fin de las hostilidades y el regreso al diálogo. Su mensaje resalta la desesperada situación humanitaria que enfrentan los ciudadanos en medio del conflicto.