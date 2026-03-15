¿Por qué varía la fecha de la Semana Santa? La regla astronómica detrás de la Pascua cristiana

La Semana Santa, una celebración de gran importancia religiosa, tiene su fecha variable cada año, ¡y aquí te contamos por qué!

La fecha de la Semana Santa se transforma anualmente, ya que su cálculo combina el calendario solar con el lunar. Esta tradición cristiana establece que la Pascua se celebra el domingo después de la primera luna llena que sigue al equinoccio de primavera del hemisferio norte.

Este método fue estipulado oficialmente en el año 325 d.C. en el Concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino. Durante este evento, se acordó una fecha común para la celebración de la Pascua entre las comunidades cristianas.

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Antes de esta decisión, las diferentes comunidades cristianas establecían fechas diversas para la Pascua. Algunas seguían el calendario judío, mientras que otras preferían celebrar siempre en domingo, según investigaciones históricas acerca del cristianismo primitivo.

El Vínculo entre la Pascua Judía y la Cristiana

La conexión entre ambas celebraciones se origina en los relatos bíblicos sobre la muerte de Jesús, que, según los evangelios, ocurrió durante la Pascua judía. Esta festividad, conocida como Pesaj, comienza el día 14 del mes hebreo de Nisán, coincidiendo con la primera luna llena después del equinoccio de primavera.

Los primeros cristianos mantuvieron esa referencia temporal debido a la cercanía de los eventos narrados en el Nuevo Testamento con dicha festividad. Sin embargo, la Iglesia buscó establecer un calendario que permitiera observar la celebración en domingo.

El reconocido historiador del cristianismo, Bart D. Ehrman, menciona que el propósito era diferenciar la práctica cristiana de la judía, introduciendo un método uniforme para calcular la Pascua en todo el mundo cristiano, según su libro The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings.

Cálculo de la Fecha del Domingo de Pascua

La fórmula establecida por la Iglesia determina que la Pascua se conmemora el primer domingo posterior a la primera luna llena que sigue al 21 de marzo. Este cálculo se lleva a cabo mediante tablas eclesiásticas que reflejan el ciclo lunar.

Por ello, las fechas de la Semana Santa varían anualmente, pudiendo oscilar entre el 22 de marzo y el 25 de abril en el calendario gregoriano. El Domingo de Ramos es el encargado de marcar el inicio de esta semana sagrada, sucediendo una semana antes de la Pascua.

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El Viernes Santo conmemora la crucifixión de Jesús, y el Sábado Santo precede a la celebración de la Vigilia Pascual. Cada una de estas fechas está directamente relacionada con el cálculo inicial del Domingo de Resurrección.

La Iglesia católica y la mayoría de las instituciones protestantes utilizan el calendario gregoriano para sus cálculos, mientras que las Iglesias ortodoxas orientales suelen emplear el calendario juliano u otras adaptaciones, lo que genera diferencias en las fechas de celebración.

En 2026, el Domingo de Pascua será el 5 de abril, estableciendo el Domingo de Ramos el 29 de marzo y el Viernes Santo el 3 de abril, según lo informado por el Vaticano.