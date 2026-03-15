Guía de Actividades Imperdibles en las Sedes del Mundial 2026 para Viajeros Argentinos

Con la llegada del Mundial de fútbol 2026, los fanáticos empiezan a organizar sus aventuras en las ciudades anfitrionas. Aquí te contamos las experiencias más populares que no te puedes perder.

El Mundial de fútbol 2026 se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá y muchos viajeros argentinos están listos para combinar el amor por el fútbol con un recorrido por destinos fascinantes. La plataforma Civitatis ha recopilado las actividades más solicitadas en cada ciudad sede, asegurando que tengas toda la información necesaria para sacar el máximo provecho de tu viaje. Desde metrópolis como Nueva York y Los Ángeles hasta lugares clave como Boston y Toronto, se ofrecen experiencias únicas que incluyen emocionantes excursiones y tours gastronómicos.

Los Destinos Más Reservados por los Argentinos

Según datos recientes, las ciudades con mayor demanda de actividades para el Mundial son Nueva York, Miami, Ciudad de México, Toronto y Vancouver. Estas ciudades se destacan por ofrecer un amplio abanico de visitas guiadas y experiencias inolvidables. Entre las más populares se encuentran:

Miami: Paraíso de Aventura y Relax

Miami es el destino favorito para muchos argentinos, donde las actividades más solicitadas incluyen:

Excursiones a las Bahamas en barco, un tour en aerodeslizador por los humedales de los Everglades, paseos nocturnos por el skyline de la ciudad, excursiones de compras a los outlets y visitas a Cayo Hueso.

Nueva York: La Ciudad que Nunca Duerme

En NUEVA YORK, las opciones son casi infinitas. Los recorridos más destacados incluyen tours por los emblemáticos barrios de la ciudad y experiencias de deportes como partidos de los New York Yankees.

Ciudad de México: Un Viaje Cultural

En Ciudad de México, las excursiones culturales predominan, siendo especialmente populares las visitas a Teotihuacán y la Basílica de Guadalupe.

Toronto: Naturaleza y Cultura a la Vista

Para los que buscan naturaleza y cultura, Toronto ofrece emocionantes excursiones a las Cataratas del Niágara y visitas al Museo Real de Ontario.

Explorando las Sedes de la Selección Argentina

La Selección Argentina iniciará su participación en el Mundial el 16 de junio en Kansas City, enfrentando a Argelia, luego se medirá el 22 contra Austria y el 27 ante Jordania en Dallas. Aquí van algunas sugerencias para disfrutar en ambas ciudades antes y después de los partidos:

Kansas City: Descubre la Ciudad de las Fuentes

En Kansas City, puedes explorar la ciudad a través de visitas guiadas, que incluyen paradas en Union Station, el Nelson-Atkins Museum of Art y el Museo Nacional y Memorial de la Primera Guerra Mundial. Además, ¡no te puedes perder la deliciosa barbacoa local!

Dallas: Pasión Deportiva y Vistas Espectaculares

En Dallas, el Tour por el estadio de los Dallas Cowboys es un must para los amantes del deporte. Para quienes prefieren la ciudad desde las alturas, el mirador GeO-Deck ofrece vistas panorámicas impresionantes, mientras que un recorrido en el Trolebús turístico te lleva a los puntos más icónicos como Dealey Plaza y Reunion Tower.

¿Te fascina la aventura y la vida al aire libre? Prepárate para recibir las últimas novedades y recomendaciones directamente en tu correo.